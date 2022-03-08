Военная спецоперация на Украине 8 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

В Минобороны РФ рассказали о примерах отваги и героизма, что проявили семь российских военнослужащих в ходе специальной военной операции. Фото: Александр КОЦ

В Минобороны РФ рассказали о примерах отваги и героизма, что проявили семь российских военнослужащих в ходе специальной военной операции. Танкисты, летчики, десантники, морпехи, спецназовцы с четью продолжают выполнять боевые задачи на Украине, нанося непоправимый ущерб захватившим страну нацистам и террористам. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 марта 2022 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отправка наемников и военной техники с Запада на Украину спровоцирует катастрофическое развитие ситуации в Незалежной. Также она полагает, что это отразится и на странах Североатлантического альянса.

Делегации России и Украины приступили к третьему раунду переговоров в понедельник 7 марта. В сети появилось фото с переговоров, которые проходят в Беловежской пуще.

Российское министерство обороны сообщило о новой тактике, которую применяют украинские националистические формирования. По информации ведомства, в Мариуполе националисты размещают огневые точки в зданиях с надписями "Не стреляйте - здесь дети!".

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

10:29 Басурин заявил, что по гуманитарным коридорам из Волновахи и Мариуполя никто не вышел, националисты продолжают их блокировать.

10:17 Украина готова обеспечить 8 марта движение по гумкоридору от Сум до Полтавы, заявила вице-премьер Верещук.

10:07 Мишустин подписал постановление об оказании бесплатной медицинской помощи беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины.

10:03 Минобороны опубликовало новые ночные кадры боевого применения ударных вертолетов Ка-52. Полеты выполнялись преимущественно на малых высотах и в сложных метеорологических условиях.

09:55 Верховный комиссар ООН по делам беженцев заявил, что число беженцев с Украины сегодня или завтра достигнет "пугающей" отметки в 2 млн.

09:25 Япония заявила о приеме первых беженцев с Украины - в страну въехали 8 человек.

08:34 ВСУ потеряли более 270 человек в боях с силами ЛНР с 5 по 8 марта, заявили в Народной милиции ЛНР.

08:26 РФ 6 марта подготовила около 400 автобусов для вывоза украинцев по гуманитарным коридорам, но эвакуация сорвалась из-за украинских военных, заявил Мединский.

08:24 Жители Славяносербска получили гуманитарную помощь от России.

07:23 ВСУ за минувшие сутки обстреляли шесть населенных пунктов в ЛНР, сообщили в республике..

07:00 Украинские войска рано утром обстреляли Донецк, выпустив четыре мины калибром 120 мм, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

01:09 Импорт летальных вооружений на Украину и отправка наемников только усугубят ситуацию и создадут новые факторы риска - постпред Китая при ООН.

01:05 С просьбой об эвакуации с Украины к ВС РФ обратились свыше 2 млн граждан.

00:12 Минобороны РФ: Российская сторона объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гуманитарные коридоры на Украине с 10:00 мск 8 марта.

Россия предлагает Киеву до 03:00 мск 8 марта согласовать гуманитарные коридоры и время начала их функционирования.

00:11 Постпред РФ при ООН Василий Небензя: Киев препятствует выходу мирных граждан в Россию, так как они расскажут о преступлениях украинского режима.

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