Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды7 марта 2022 20:45

Съемки остановлены, ведущий уехал из России: вернется ли в эфир шоу "Модный приговор"

Ведущий "Модного приговора" Александр Васильев рассказал, почему программу больше не снимают
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Александр Васильев уехал из России. Съемку передачи "Модный приговор" остановили.

Александр Васильев уехал из России. Съемку передачи "Модный приговор" остановили.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Телесетка переживает непростые времена: развлекательные программы в эфире заменили общественно-политические да новостные. "Вечерний Ургант", "Судьба человека", "Давай поженимся", "Мужское/Женское" - все самые рейтинговые шоу, которые смотрели миллионы россиян, пока на паузе. Когда они вернутся, сильно ли изменятся в свете последних событий, а также как специальная операция на Украине отразится на моде, сайт kp.ru обсудил с ведущим "Модного приговора", историком моды Александром Васильевым. Сейчас телеведущий в Париже: создатели приостановили не только показ, но и съемку дальнейших программ.

- Одна из главных причин - закрытие на территории России всех модных магазинов, которые привозили нам товар с Запада, и невозможность переодеть героинь - нет соответствующих размеров, цветов и, конечно, фасонов, - объяснил Александр Васильев. - Программу с производства не сняли. Но мы записали так много выпусков в запас, что их еще не показали. Я не сомневаюсь, что их покажут. Но когда откроют развлекательные программы на Первом, никто не знает. Сейчас зритель хочет смотреть новости.

- А когда начнете снимать новые выпуски?

- А зачем, если у нас в запасе есть отснятых две недели? Чтобы снимать, нужно учитывать множество факторов. Во-первых, нужен бюджет. Во-вторых, надо знать, о чем мы будем снимать. Полагаю, вся западная риторика в нашей стране тоже будет неуместна. Мы вряд ли сможем говорить о французском стиле в моде, об итальянском стиле, скандинавском... Мы не сможем больше рассказывать людям новости парижских, миланских и нью-йоркских показов.

- А как же российская мода?

- Конечно, у нас есть своя мода. Я так много работаю с народными промыслами, я знаю все про русский дизайн. У нас очень хорошие дизайнеры, потрясающие. Но все ткани - западные либо восточные. У нас нет производства текстиля, за 30 мы его развалили. И быстро восстановить это сейчас нет возможности. Все говорят - "мы возродим русскую моду". Конечно! Если будет, из чего шить. А вот русского стиля в мировой моде сейчас не будет: ни одна фирма временно его не будет показывать. Через три-четыре года - возможно.

- В Париже вы чувствуете на себе косые взгляды?

- Я лично не чувствую, потому что свободно говорю по-французски, и у меня двойное гражданство. Но моих друзей последние события, конечно, коснулись - в некоторых странах к ним относятся очень пренебрежительно. И это только начало.

Я вам расскажу пример. В Германии, в опере города Эссен у нас планировалась премьера балета "Три сестры" в постановке хореографа Валерия Панова, эмигрировавшего в Израиль в начале 80-х годов. Постановка по пьесе Антона Павловича Чехова, музыка Сергея Рахманинова, художник Александр Васильев. И вот на днях из оперы Эссена мне позвонили и сказали: "Мы приняли решение премьеру отменить. Главная причина - русские офицеры и солдаты, которые показаны на сцене. Мы не можем давать это немецкому народу". Несмотря на то, что Рахманинов жил в Америке, постановщик давно живет в Израиле, а о самой войне в пьесе не говорится. Но действующие лица - офицеры русской армии. И это нельзя показывать.

Я, например, пострадал тем, что все мои кредитные карточки были аннулированы. Большинство доходов я получаю от Первого канала, естественно, перевод идет на карту русского банка. И теперь снимать деньги в банкомате во Франции уже невозможно: аннулированы все русские карточки за границей. Те, кто пользовался только ими, сейчас находятся в безвыходном положении. К счастью, у меня есть вложения во французских банках. Я живу во Франции 40 лет, если кто-то не знает. Я уехал в 1982 году, в эпоху Брежнева. Но я много работаю в России последние 20 лет, потому что тема моды в у нас была очень востребована. Будет ли она востребована после этой геополитической ситуации, я сказать не могу.

- Как, по-вашему, нынешние события отразятся на модных тенденциях?

- По окончании этой геополитической ситуации, я уверен, в моду вернется женственность. И конечно, главное оружие женщин в таких кризисных ситуациях - помада и духи. А еще в моду вернутся тонкая талия и женственные платья. На мой взгляд, это произойдет после 2025 года. А до этого нас всех ждут непростые времена.

Тем не менее, я хочу поздравить всех с наступающим 8 Марта и сказать, что унынию нет места - жизнь продолжается! Мир, как всегда, спасет любовь, доброта и красота.

Шоу-бизнесТелевизор: Проекты