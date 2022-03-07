Съемки остановлены, ведущий уехал из России: вернется ли в эфир шоу "Модный приговор"

Александр Васильев уехал из России. Съемку передачи "Модный приговор" остановили. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Телесетка переживает непростые времена: развлекательные программы в эфире заменили общественно-политические да новостные. "Вечерний Ургант", "Судьба человека", "Давай поженимся", "Мужское/Женское" - все самые рейтинговые шоу, которые смотрели миллионы россиян, пока на паузе. Когда они вернутся, сильно ли изменятся в свете последних событий, а также как специальная операция на Украине отразится на моде, сайт kp.ru обсудил с ведущим "Модного приговора", историком моды Александром Васильевым. Сейчас телеведущий в Париже: создатели приостановили не только показ, но и съемку дальнейших программ.

- Одна из главных причин - закрытие на территории России всех модных магазинов, которые привозили нам товар с Запада, и невозможность переодеть героинь - нет соответствующих размеров, цветов и, конечно, фасонов, - объяснил Александр Васильев. - Программу с производства не сняли. Но мы записали так много выпусков в запас, что их еще не показали. Я не сомневаюсь, что их покажут. Но когда откроют развлекательные программы на Первом, никто не знает. Сейчас зритель хочет смотреть новости.

- А когда начнете снимать новые выпуски?

- А зачем, если у нас в запасе есть отснятых две недели? Чтобы снимать, нужно учитывать множество факторов. Во-первых, нужен бюджет. Во-вторых, надо знать, о чем мы будем снимать. Полагаю, вся западная риторика в нашей стране тоже будет неуместна. Мы вряд ли сможем говорить о французском стиле в моде, об итальянском стиле, скандинавском... Мы не сможем больше рассказывать людям новости парижских, миланских и нью-йоркских показов.

- А как же российская мода?

- Конечно, у нас есть своя мода. Я так много работаю с народными промыслами, я знаю все про русский дизайн. У нас очень хорошие дизайнеры, потрясающие. Но все ткани - западные либо восточные. У нас нет производства текстиля, за 30 мы его развалили. И быстро восстановить это сейчас нет возможности. Все говорят - "мы возродим русскую моду". Конечно! Если будет, из чего шить. А вот русского стиля в мировой моде сейчас не будет: ни одна фирма временно его не будет показывать. Через три-четыре года - возможно.

- В Париже вы чувствуете на себе косые взгляды?

- Я лично не чувствую, потому что свободно говорю по-французски, и у меня двойное гражданство. Но моих друзей последние события, конечно, коснулись - в некоторых странах к ним относятся очень пренебрежительно. И это только начало.

Я вам расскажу пример. В Германии, в опере города Эссен у нас планировалась премьера балета "Три сестры" в постановке хореографа Валерия Панова, эмигрировавшего в Израиль в начале 80-х годов. Постановка по пьесе Антона Павловича Чехова, музыка Сергея Рахманинова, художник Александр Васильев. И вот на днях из оперы Эссена мне позвонили и сказали: "Мы приняли решение премьеру отменить. Главная причина - русские офицеры и солдаты, которые показаны на сцене. Мы не можем давать это немецкому народу". Несмотря на то, что Рахманинов жил в Америке, постановщик давно живет в Израиле, а о самой войне в пьесе не говорится. Но действующие лица - офицеры русской армии. И это нельзя показывать.

Я, например, пострадал тем, что все мои кредитные карточки были аннулированы. Большинство доходов я получаю от Первого канала, естественно, перевод идет на карту русского банка. И теперь снимать деньги в банкомате во Франции уже невозможно: аннулированы все русские карточки за границей. Те, кто пользовался только ими, сейчас находятся в безвыходном положении. К счастью, у меня есть вложения во французских банках. Я живу во Франции 40 лет, если кто-то не знает. Я уехал в 1982 году, в эпоху Брежнева. Но я много работаю в России последние 20 лет, потому что тема моды в у нас была очень востребована. Будет ли она востребована после этой геополитической ситуации, я сказать не могу.

- Как, по-вашему, нынешние события отразятся на модных тенденциях?

- По окончании этой геополитической ситуации, я уверен, в моду вернется женственность. И конечно, главное оружие женщин в таких кризисных ситуациях - помада и духи. А еще в моду вернутся тонкая талия и женственные платья. На мой взгляд, это произойдет после 2025 года. А до этого нас всех ждут непростые времена.

Тем не менее, я хочу поздравить всех с наступающим 8 Марта и сказать, что унынию нет места - жизнь продолжается! Мир, как всегда, спасет любовь, доброта и красота.