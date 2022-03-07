Украина открывает границы для грузов из НАТО

Страны НАТО готовят к отправке на Украину гуманитарную помощь. Фото: REUTERS

За последние две недели Украина поиздержалась на ниве боевых действий так, как не поиздержалась за все 8 лет «войны с Россией». И теперь рада любой помощи, какую бы ни предложили западные партнеры. Не до брезгливости.

По данным нашей разведки, которыми поделились со мной российские силовики, Госпогранслужба Украины (ГПСУ) направила в погранотряды Львовской и Закарпатской областей информацию о планируемых поставках военного имущества из стран НАТО.

В этом же документе подчеркивается, что это - военная «гуманитарная помощь». А значит нельзя создавать препятствия на границе.

Все поставки сначала аккумулируются на складах в польском городе Жевуш. После этого вооружения и техника перемещаются на склады в н.п. Старичи (Яворовский район Львовской области) и распределяются между силовыми структурами Украины. Вот нехитрый «ассортимент» одной из партий:

- Чехия при содействии посольства Украины отправляет партию бронежилетов и кевларовых шлемов;

- МВД Латвии - 5 грузовиков;

МВД Литвы - 30 автомобилей (состав груза не уточняется);

- Отдел посольства США на Украине по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами организует поставку 30 пикапов Mitsubishi L200 для нужд ГПС. Американская компания Global Asset Technologies подгонит бронежилеты и комплектующие к ним, а также более 10 тыс. индивидуальных аптечек.

- Словения уже поставила спальные мешки - 200 шт., резиновые сапоги - 200 шт., дизельные генераторы 6 кВт- 10 шт, перчатки - 500 тыс шт., немедицинские маски - 600 тыс шт.;

- Эстония - еще 200 спальных мешков, шесть полевых палаток, три дизельных генератора 8,8 кВт и шесть 18 кВт - 6, кровати 200 шт., обогреватели для палаток - 6 шт.;

- Миссия Украины при НАТО отправит зенитные управляемые ракеты - 126 шт., ракеты для ПТРК - 300 шт., ракеты 9Р 58 -100 шт.;

- Канада -пришлет средства оказания первой медицинской помощи;

США - плиты для бронежилетов и аптечки.

Чем богаты, как говорится.