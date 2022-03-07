Больной раком Валентин Юдашкин выступил с экстренным обращением

Модельер Валентин Юдашкин Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Извести о том, что Валентина Юдашкина отстранили от участия в самом престижном в мире показе - Неделе моды в Париже, стало шоком для общественности. Российский модельер внезапно попал под санкции. А все потому, что не высказал публично своего мнения о спецоперации России на Украине.

Неделя моды в Париже в этом году пройдет без Валентина Юдашкина, который был неизменным участником кутюрных шоу последних лет. Назначенное на вторник, 8 марта, дефиле российского мэтра, не состоится.

"Наша команда хотела проверить позицию Валентина Юдашкина. Если бы он высказал сомнения по поводу войны на Украине, его сложно было бы убрать из программы. Я им сказал: уберите его немедленно", - заявил глава Федерации высокой моды Ральф Толедано.

Страдающий от онкологического заболевания Юдашкин поначалу хранил молчание по поводу вопиющего поступка устроителей модного шоу. Однако в итоге обратился к публике. Знаменитый российский дизайнер сделал важное заявление, касающееся последних событий.

"Сегодня бренд Valentin Yudashkin был официально исключен из календаря показов Недели моды в Париже в этом сезоне... Дом моды Валентина Юдашкина готовил новую коллекцию целый год, вкладывая силы и душу в каждый новый образ", - написал Валентин Абрамович в блоге. После чего заявил о том, что поклонники все-таки увидят его новую коллекцию на официальном YouTube-канале модного дома, а также в соцсетях бренда.

Поклонники поддержали модельера, который, по мнению многих, совершенно незаслуженно страдает. "Ничего! Прорвемся!", "Искусство будет всегда. Дар творить никто забрать не сможет. Всем терпения, выдержки", "Любим, поддерживаем,", "Самый лучший, самый добрый, самый умный, самый талантливый", Главное- здоровья", - пишут фолловеры, которые с большим трепетом относятся к модельеру.

58-летний маэстро несколько лет борется с раком. Он говорит, что живет от одного обследования до другого. "В начале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро. Они распространились примерно за год. Потом была долгая дорога в дюнах - то чуть лучше, то опять… Во мне столько было напичкано - как по минному полю!", - делился подробностями болезни Юдашкин.