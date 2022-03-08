Карта спецоперации России на Украине: данные Минобороны за 7 марта 2022 года

Идет двенадцатый день спецоперации. Фото: Александр КОЦ

Двенадцатый день спецоперации. Военная инфраструктура Украины продолжает таять. Российские ВКС за прошедшие сутки уничтожили 26 военных объектов: Украинские националисты лишились 2 пунктов управления, радиолокационной станции, 5 складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники. Мы публикуем карту спецоперации России на Украине на вечер 7 марта 2022 года, составленную по данным Минобороны РФ.

Продвигаются вперед все группировки - Донецкой и Луганской республик, а также Российской армии.

Так, войска ЛНР взяли под контроль Кудряшовку, Вороново, Метелкино, Медвежье, Аскороновку, Петровку и Александровку.

Подразделения народной милиции ДНР заняли Латьмое, Березовое, Ясное, Максимовку и Валерьянку.

Части Вооруженных сил РФ вошли в Новоукраинское, Старомайорское, Старомлыновку, Майорово, Ремовка.

Киев блокирован с Севера и Запада.

Всем мирным жителям освобожденных населенных пунктов оказывается гуманитарная помощь.

Уже который день срывается организация гуманитарных коридоров. Так, с 10 утра российскими войсками были приостановлены все боевые действия в соответствии с «режимом тишины». Но, как рассказали вырвавшиеся из Мариуполя мирные жители, обстановка в оккупированном националистами городе тяжелая. Люди вынуждены прятаться в подвалах, готовить пищу на кострах. Но по мирным жителям, которые пытаются выходить из домов, националисты открывают огонь.

Люди на стенах и дверях домов вынуждены писать краской: «не стреляйте - здесь дети!».