Заворотнюк застряла за границей и не может вернуться в Россию

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна отдыхала в Таиланде. Фото: Инстаграм.

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк застряла за границей и не знает, как ей вернуться домой. Анна с подругой отдыхала в Таиланде, когда ее обратный рейс в Москву отменили. Девушка в панике: она не знает, что делать, и как добираться на родину.

Несколько недель Заворотнюк-младшая хранила молчание и не проявляла активности в соцсетях. Но сегодня Анна опубликовала сторис. Девушка объяснила, что в текущей ситуации считала неправильным делиться снимками и видео беспечного отдыха в экзотической стране. Но теперь ситуация обернулась так, что Анна вынуждена просить совета у подписчиков.

- Кто сейчас еще за границей? Наш рейс отменили, так что не знаем, как добираться домой, - спросила дочь актрисы.

Анна не может улететь в Россию и просит подписчиков о помощи. Фото: Инстаграм.

Ситуацию усугубляет тот факт, что платежные системы Visa и Mastercard 6 марта объявили о прекращении сотрудничества с Россией. Карты российских банков теперь не будут работать за границей. Кредитные учреждения посоветовали туристам, остающимся за границей, как можно скорее снять валюту. Однако застрявшие за рубежом отдыхающие жалуются, что карты не всегда срабатывают, и они не могут снять в банкоматах наличные. Анна Заворотнюк не уточнила, испытывает ли она финансовые трудности. Но то, что она не знает, как будет выбираться в Россию, девушку крайне тревожит.

Анна – заядлая путешественница. Она часто летает за рубеж, где изучает новые места и снимает контент для своего блога. Заворотнюк-младшая зарабатывает на жизнь как блогер и модель, это ее основной источник дохода. В Инстаграме Анна делится фотоотчетами из своих поездок. Несколько недель назад 26-летняя наследница звезды вернулась из Арабских Эмиратов. В октябре прошлого года Заворотнюк побывала в Стамбуле, куда она отправилась совершенно спонтанно. Затем блогерша поехала в Будапешт и Вену. Накануне Нового года Анна улетела с друзьями на Мальдивы. Девушка призналась, что на экзотических островах ей все напоминает о маме. По словам Анны, они часто летали на Мальдивы семьей.

В этом году Анна уже отдыхала на Мальдивах и в ОАЭ. Фото: Инстаграм.

Дочь звезды часто критикуют за то, что она беспечно летает по миру, в то время как ее мать борется с онкологией. В ответ девушка говорит, что ее мама желает ей только самого лучшего.

- Это то, чего бы хотела моя мама, чтобы я была счастливой. Я год просидела дома и проплакала. Но в какой-то момент собралась и поняла, что жизнь проходит мимо, надо быть сильной, - заявила Заворотнюк.

Анна рассказывала, что на фоне болезни матери у нее развилась тяжелая депрессия. Она пыталась бороться с гнетущим состоянием самостоятельно и принимала сильные антидепрессанты.

- У меня в душе большая драма, мне с этим трудно жить. Мой диагноз: угнетенное настроение, тревога, панические атаки. Я заболела этой болезнью около двух лет назад, на протяжении года глушила себя сильными препаратами и сделала только хуже своему организму. Оставшийся год я борюсь с недугом при помощи специалистов, - рассказывала в Инстаграме дочь Заворотнюк.