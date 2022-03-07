Сторонники России устроили флешмоб в Instagram Белого дома

Россияне ответили флешмобом в Instagram Белого дома в ответ на санкции. Фото: REUTERS

В ответ на санкции и угрозы, то и дело «летящие» из Вашингтона, россияне и сочувствующие нашей стране ответили асимметрично. Они устроили флешмоб в соцсетях: в частности, в официальном аккаунте Белого дома в Instagram.

Никаких бранных слов или ругани. Пользователи Интернета публикуют под тремя последними публикациями на странице Белого дома российские триколоры, цитаты из известных фильмов и тексты популярных песен. И даже рецепты блюд русской национальной кухни.

Россияне и русские со всего мира пишут:

- Я – русский, и я горжусь этим!

- Русь святая, храни веру православную!

- Россияне – уникальный народ.

Общее количество таких комментариев уже приближается к сотне тысяч. О таком объеме посещений страницы и такой активности пользователей соцсети в пресс-службе Белого дома не могли и мечтать.

Пока там никак не отреагировал на продолжающийся флешмоб, но комментарии вряд ли заставят себя ждать.

Всего на Instagram действующего американского президента подписано порядка 7 млн. человек.

Впервые русскоязычные пользователи Интернета опробовали модель такой «атаки» в 2019 году, завалив Instagram американской певицы Леди Гага шутливыми комментариями на русском языке. Исполнительница тогда закрутила роман с актером Брэдли Купером, который ушел к ней, бросив топ-модель российского происхождения Ирину Шейк.