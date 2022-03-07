Поддержавший спецоперацию на Донбассе Николай Басков плюнул в своих обидчиков

Николай Басков ответил обидчикам. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Николай Басков дерзко ответил украинскому генпрокурору, который выступил с требованием арестовать российского певца. Артиста подозревают "в пропаганде и оправдании спецоперации на Украине".

"Прочитал, что генпрокурор Украины называет меня подозреваемым. В связи с этим хочу сказать следующее. Ирина Венедиктова, надеюсь, что в скором времени вас то же ждет. Только не расследование и суд, а трибунал из-за совершаемых действий против Вашего же народа и из-за поддержки опытов с биологическим оружием на вашей территории. И, конечно, из-за поддержки фашизма на государственном уровне", - написал Николай Басков в блоге.

После чего загадочно добавил: "Ну и с наступающим праздником. Только не с 8 марта, а с 18 марта! Кто знает, тот знает! И празднует!".

Как известно, 18 марта в Крыму празднуется День воссоединения Крыма с Россией. Певец добавил хештеги: за мир, крымская весна и своих не бросаем.

Напомним, Николай Басков одним из первых среди отечественных звезд поддержал спецоперацию России на Украине. "Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной и заявленной ядерной инфраструктуры, направленное на наше уничтожение, мы не имеем права", - писал в блоге золотой голос России.

Басков напомнил, что утонувший в крови Запад 30 лет беспринципного обманывал Россию, плевать хотел на права россиян и "считал людьми второго сорта". "США и их союзники хотят уничтожить нашу страну. Их ничто бы не остановило в будущем и от кровопролития в России", - смело заявил Николай.

После этого артист подвергся чудовищной травле. Подлецы и мерзавцы поливали кумира миллионов помоями, угрожали ему смертью.

Но Басков не сломался и не сдался. Он разместил еще один пост. "Нас хотят сломать, но в ответ нужно только сплотиться и объединиться!.. Я люблю свою Родину и выражаю ей поддержку", - резюмировал натуральный блондин.