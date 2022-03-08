Для красоты и здоровья: когда и какие анализы нужны каждой женщине

Рассказываем, как с помощью анализов сохранить и укрепить здоровье женщины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Восьмое Марта – день поздравлений, подарков и пожеланий для прекрасной половины человечества. Чаще всего желают красоты и здоровья, а эти две вещи неразрывно связаны: любое нарушение в работе нашего организма в конце концов отражается на состоянии волос, ногтей, кожи и даже фигуры.

Как с помощью анализов сохранить и укрепить здоровье женщины, рассказывает Валерий Саванович, основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории Lab4U.ru.

АНАЛИЗЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ

Лучшее лечение - это профилактика, а в нее входит и раннее выявление возможных рисков для здоровья и болезней на начальной стадии, когда их можно вылечить быстрее и проще.

Сheck up (чек-ап), комплекс лабораторных анализов, разработан именно для этой цели. Есть разные виды чек-апов – по полу и возрасту, с учетом дополнительных факторов риска - курения, неправильного питания, низкой физической активности и т.д.

Комплексы для женщины позволяют очень быстро, с помощью всего одного забора венозной крови, оценить состояние здоровья и обнаружить первые признаки различных заболеваний.

У всех чек-апов, вне зависимости от возрастной группы, для которой они разработаны, есть 5 общих параметров:

* липидограмма – анализ крови на содержание холестерина в самых разных его фракциях (высокой плотности, низкой плотности, триглицериды). Липидограмма нужна для выявления проблем с сердечно-сосудистой системой. Это очень важный фактор общего здоровья – в России по-прежнему частота сердечно-сосудистых заболеваний слишком высока.

* комплекс анализов для выявления сахарного диабета (глюкоза, гликированный гемоглобин, панкреатическая альфа-амилаза для оценки углеводного обмена и регуляции уровня глюкозы в крови),

* анализы гормонов щитовидной железы ( тироксин (Т4) свободный, ТТГ – тиреотропный гормон) – как и в случае с сахарным диабетом, количество пациенток с нарушениями функций щитовидной железы очень велико, к тому же женщины страдают от них намного чаще мужчин,

* оценка работы печени и почек (АЛТ, АСТ, креатинин, мочевина, общий белок, общий билирубин и т.д.) – это органы, которые отвечают за очищение организма от белковых, липидных и токсичных продуктов,

* анализы на железодефицит (общий анализ крови, железо и ферритин, а также СОЭ и С-реактивный белок) – для выявления анемий и воспалительных процессов.

ДЛЯ ЮНЫХ ДЕВУШЕК – ЧЕК-АП 15-24 ЛЕТ

Помимо вышеперечисленных, в этот комплекс входят анализы, направленные на выявление причин и факторов риска, которые могут привести к развитию серьезных заболеваний в будущем. Также чек-ап обнаруживает последствия нездорового образа жизни - нарушений питания, гиподинамии, избытка или недобора веса.

В комплекс входят исследования на антитела к вирусам гепатита – это один из самых живучих, распространенных и опасных вирусов, вызывающих поражения печени. Девушкам рекомендуется сдавать анализы на уровень витаминов и минералов (фолиевая кислота, магний, кальций, железо) – поскольку их нехватка отрицательно влияет на рост и развитие организма.

ЧЕК-АП ДЛЯ ЖЕНЩИН 25-34 ЛЕТ

К этому возрасту многие женщины уже задумываются о планировании семьи и готовятся к беременности, а потому чек-ап для этой возрастной группы дополнен исследованиями жирового и углеводного обменов, которые помогают оценить состояние здоровья женщины. Также в него включена оценка иммунитета против таких инфекций как корь и краснуха. Они могут спровоцировать серьезные осложнения во время беременности и даже передаться от матери к ребенку.

КОМПЛЕКС ДЛЯ ЖЕНЩИН 35-44 ЛЕТ

В этот период многие женщины отмечают ухудшение работы ЖКТ. Оно может быть связано с проникновением в организм хеликобартерной инфекции, а потому в чек-ап включен анализ на антитела IgG к Helicobacter pylori. Также в комплекс включен анализ на антитела к Corynebacterium diphtheriae - дифтерийному анатоксину. Они вызывают дифтерии - острое инфекционное заболевание, которое поражает верхние дыхательные пути и кожные покровы, приводит к образованию фиброзных пленок и общей интоксикации.

Наконец, в комплекс для женщин 35-44 лет включено исследование на онкомаркеры (СА125) для ранней диагностики рака. Это связано с тем, что до 44% рака молочной железы приходятся на возраст до 59 лет, а всего рак груди составляет более 20% среди всех злокачественных новообразований у женщин.

ЧЕМ МОЖНО ДОПОЛНИТЬ ЧЕК-АПЫ?

Дополнительные рекомендации от гинекологов касаются сохранения женского здоровья половой и репродуктивной сферы:

* Для девушек до 25 лет врачи советуют сдавать мазок на хламидии, гонококк и трихомонады, которые способны привести к бесплодию или перейти от матери ребенку.

* Женщинам 25-35 лет рекомендовано цитологическое исследование соскоба с шейки матки, для выявления вирусов папилломы человека, поскольку они могут привести к раку шейки матки.

* После 35 лет стоит раз в год проходить исследования ВПЧ-инфекции и цитологии шейки матки, а также – осмотр грудных желез.

Кроме того, имеет смысл периодически комплексно исследовать уровень витаминов, чтобы своевременно выявить гиповитаминозы, приводящие к нарушениям в работе различных систем и органов. Так, гиповитаминоз витаминов группы В негативно сказывается на нервной системе, нехватка витаминов Д и К – на состоянии костей и зубов, недостаток витамина Е приводит к раннему старению, а витамина С – к проблемам с кровеносной системой, ухудшению состояния кожи, выпадению волос.