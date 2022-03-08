Врач назвал пять шагов к мужскому здоровью

Регулярная сексуальная жизнь и физическая активность - условия мужского здоровья. Фото: Shutterstock

Предстательную железу медики называют вторым сердцем мужчины. Жизнь для мужчины может потерять и радость, и яркость, если с этим органом начнутся нелады. Как поддержать мужское здоровье и сохранять физическую и сексуальную активность на долгие годы, «Комсомолке» рассказал Станислав Волков, заведующий отделением урологии и андрологии Института репродуктивной медицины ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России.

БИОЛОГИЧЕКИЕ ЧАСЫ МУЖЧИНЫ: ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ

От 35-ти до 40 лет

У молодого мужчины самый расцвет активности и репродуктивного здоровья приходится на возраст 18 – 25 лет. Как это, быть может, не печально слышать, но после 30 – 35 лет мужская сила уже понемногу идет на убыль, а значит, это время для того, чтобы уделять своему здоровью больше внимания.

После 30 лет мужчина начинает больше времени проводить на диване, а не на пробежке в парке. Сниженная подвижность и обильная еда часто приводят к ожирению, а следом – падает уровень гормонального фона. Что дальше? Предстательная железа перестает выполнять свои прямые задачи и это провоцирует болезни. Если половые железы не слишком востребованы, периодов воздержания от секса у мужчины становится все больше, да и здоровье не позволяет вести активную половую жизнь, то и в самой предстательной железе начинают происходить изменения, то, что в медицине называется простатитом.

- В период с 30 лет и до 45-ти мужчины атакуют нас – врачей – урологов с жалобами, которые как раз соответствуют такому заболеванию, как простатит, - говорит Станислав Волков. - Говорят о неприятных ощущениях при мочеиспускании, о дискомфорте в зоне промежности.

От 40 до 50 лет

Это время, когда самой распространенной мужской проблемой становится аденома предстательной железы или ее гиперплазия, а попросту говоря, ткань железы увеличивается в размере. 50 % мужчин в возрасте до 70-ти лет сталкиваются с этой проблемой.

- Я бы даже не назвал аденому предстательной железы – болезнью, это часть взросления мужчины, - продолжает врач. - Предстательная железа увеличивается в размере и давит на мочеиспускательный канал. Отсюда и сложности с мочеиспусканием.

От 60 лет и старше

К этому возрасту в организме уже накапливается большое количество мутаций, которые часто проявляются в онкологических заболеваниях.

ПЯТЬ ПРАВИЛ, ЧТОБЫ БЫТЬ В МУЖСКОЙ СИЛЕ

Однако повернуть биологические часы вспять и продлить молодость и радость жизни в силах самого человека.

1. Регулярная сексуальная жизнь важна для здоровья и мужчин, и женщин. Врач-уролог подчеркивает, что мужчине стоит организовать свою жизнь так, чтобы любовь присутствовала во всех ее проявлениях, а воздержание не длилось слишком уж долго.

2. Общая физическая активность. Прогулки, пробежки по силам, любимые тренировки – базис для мужского здоровья. А вот варианта распорядка дня по типу проснулся утром, сел в машину, доехал до офиса, поработал там за компьютером, приехал домой, поужинал и лег спать – стоит избегать.

- Вот как только у мужчины начинается такой распорядок жизни, черед два – три года он – наш пациент, - говорит Станислав Волков. – Мужские органы задуманы природой так, чтобы они работали, ровно также, как и суставы, например. Я и своим знакомым и друзьям не устаю говорить о том, что мужчина – это существо активное и занятия спортом и половая активность у него должны быть регулярными. Мы – врачи – считаем, что если у мужчины нет сексуальных отношений дольше семи дней – это уже плохо для здоровья.

3. После 45 лет мужчине необходимо пройти тест на простат-специфический антиген PSA-белок, который находится в ткани предстательной железы. Когда орган поврежден, белок попадает из ткани – в кровь. Если PSA-белок в крови повышен, то дальше следует обследоваться, чтобы найти причину. С большой вероятностью, этот тест показывает наличие онкологии предстательной железы даже на ранних и излечимых стадиях.

4. Долой строгие диеты, даешь разнообразный стол! Питание у мужчины должно быть полноценное, без ярко выраженных пристрастий. Мясо, фрукты, овощи, злаковые и молочные продукты, чем разнообразнее палитра, - тем лучше. Для здорового мужчины без сердечно – сосудистых и других хронических заболеваний – это норма. Три раза в день мясо есть, конечно, не надо, а вот один раз в день – вполне подойдет.

5. Если в семейной истории у кого-то был рак предстательной железы, то наблюдаться у доктора постоянно стоит уже с 40 лет. Если гиперплазию предстательной железы оперировали и у дедушки, и у отца, то с 80% вероятностью и внук дорастет до этой проблемы, поэтому знать историю отцов – важно, и, заметив в ней неладное, стоит и к себе отнестись с большим вниманием, и уж точно поставить в известность своего врача. Хорошая новость – наследственность – это не приговор и скорректировать проблему поможет соответствующий образ жизни или медицинское вмешательство на ранних стадиях.