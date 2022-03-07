И не купить, и не разлить: В Турции смели с магазинных полок российское подсолнечное масло

Давка в турецком магазине за российским подсолнечным маслом. Фото: Кадр видео

Россия, которую воспринимают в кое-где как страну, снабжающую внешний рынок исключительно нефтью и газом, на самом деле экспортирует тысячи наименовании своей продукции.

В их числе - и подсолнечное масло. Более половины производимого в нашей стране подсолнечного масла уходит на экспорт, зарубежные покупатели охотно его приобретают и хвалят за высокое качество.

Экономические санкции, лихорадочно введенные Западом против России, уже нарушили цепочки поставок на внешние рынки, а в некоторых случаях сделали их невозможными. И простые люди страдают от этого даже там, где об ограничении торговли с Россией их правительства и не думали.

За последние несколько дней в Турции смели с прилавков почти все подсолнечное масло российского производства. Ажиотаж населения вызван тем, что местные СМИ озвучили статистику турецкого импорта. Выяснилось, что более половины всего потребляемого в республике объема растительного масла приходится на продукцию российских производителей, еще 15% шло с украинских маслобоен.

Цена на растительное масло в турецких магазинах только за последние сутки выросла вдвое, в некоторых местах – длинные очереди и давка, складских запасов хватит в лучшем случае на месяц.

Кукурузное и каноловое масло у турецких хозяек и поваров не в почете, они привыкли готовить на подсолнечном. И, скорее всего, будут ждать прибытия в порты 16 турецких контейнеровозов, стоящих в Азовском море: суда не могут проложить курс на турецкие порты из-за ситуации в сфере безопасности.