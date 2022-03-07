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Экономика7 марта 2022 20:23

Российские компании не будут платить изобретателям из «недружественных стран»

Правительство обнулило компенсации владельцам патентов. Объясняем на пальцах, что это значит
Евгений ПРОСКУРЯКОВ
Премьер Михаил Мишустин обнулил выплаты владельцам патентов из «недружественных стран». Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Премьер Михаил Мишустин обнулил выплаты владельцам патентов из «недружественных стран». Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Допустим, я изобрел ведро. Обычное ведро, пластиковое, с ручкой. И запатентовал его. Теперь я именуюсь патентообладателем или владельцем патента на ведро. А вы хотите производить ведра и продавать их по тысяче рублей каждое, причем без моего согласия. Так вот, будьте добры выплачивать мне 5 рублей с каждого проданного ведра (0,5% от выручки) за то, что я такой умный и шустрый - успел придумать и запатентовать его раньше вас. Эти 0,5% рублей называются компенсацией владельцу патента. Размер компенсации определяет правительство России.

Но это если мы с вами в хороших отношениях. А если в плохих, то и выплат никаких не будет. Правительство России 7 марта утвердило перечень «недружественных стран», которые ввели санкции против России после начала военной спецоперации. Список довольно длинный (подробнее см. «Кстати»). И в тот же день премьер Михаил Мишустин обнулил выплаты владельцам патентов из «недружественных стран».

Иными словами, если я - изобретатель из США («недружественная страна»), не видать мне компенсации от выпущенных в России товаров, как своих ушей. А если я - патентообладатель из Китая (страна не входит в список «недружественных»), то продолжу получать свои 0,5% от выручки российских производителей.

Цель подписанного документа ясна – оставить больше денег в России и достойно ответить странам, которые вводят санкции против нас. Понятно, что пострадают от этих мер скорее иностранные изобретатели и бизнесмены, а не правительства «недружественных государств». Но ведь и западные санкции против России бьют в первую очередь по обычным людям и предпринимателям.

КСТАТИ

Список «недружественных стран»

Австралия

Албания

Андорра

Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар)

Все государства - члены Европейского союза

Исландия

Канада

Лихтенштейн

Микронезия

Монако

Новая Зеландия

Норвегия

Южная Корея

Сан-Марино

Северная Македония

Сингапур

США

Тайвань

Украина

Черногория

Швейцария

Япония

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