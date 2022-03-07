Российские компании не будут платить изобретателям из «недружественных стран»

Премьер Михаил Мишустин обнулил выплаты владельцам патентов из «недружественных стран». Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Допустим, я изобрел ведро. Обычное ведро, пластиковое, с ручкой. И запатентовал его. Теперь я именуюсь патентообладателем или владельцем патента на ведро. А вы хотите производить ведра и продавать их по тысяче рублей каждое, причем без моего согласия. Так вот, будьте добры выплачивать мне 5 рублей с каждого проданного ведра (0,5% от выручки) за то, что я такой умный и шустрый - успел придумать и запатентовать его раньше вас. Эти 0,5% рублей называются компенсацией владельцу патента. Размер компенсации определяет правительство России.

Но это если мы с вами в хороших отношениях. А если в плохих, то и выплат никаких не будет. Правительство России 7 марта утвердило перечень «недружественных стран», которые ввели санкции против России после начала военной спецоперации. Список довольно длинный (подробнее см. «Кстати»). И в тот же день премьер Михаил Мишустин обнулил выплаты владельцам патентов из «недружественных стран».

Иными словами, если я - изобретатель из США («недружественная страна»), не видать мне компенсации от выпущенных в России товаров, как своих ушей. А если я - патентообладатель из Китая (страна не входит в список «недружественных»), то продолжу получать свои 0,5% от выручки российских производителей.

Цель подписанного документа ясна – оставить больше денег в России и достойно ответить странам, которые вводят санкции против нас. Понятно, что пострадают от этих мер скорее иностранные изобретатели и бизнесмены, а не правительства «недружественных государств». Но ведь и западные санкции против России бьют в первую очередь по обычным людям и предпринимателям.

КСТАТИ

Список «недружественных стран»

Австралия

Албания

Андорра

Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар)

Все государства - члены Европейского союза

Исландия

Канада

Лихтенштейн

Микронезия

Монако

Новая Зеландия

Норвегия

Южная Корея

Сан-Марино

Северная Македония

Сингапур

США

Тайвань

Украина

Черногория

Швейцария

Япония