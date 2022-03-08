Валерий Леонтьев экстренно уехал из России

Валерий Леонтьев Фото: Артем КИЛЬКИН

После объявления спецоперации России на Украине поклонники потеряли Валерия Леонтьева. Последний пост артист выкладывал в Инстаграме 20 февраля.

- Валера улетел в Америку, в Майами. У него там недвижимость, - рассказал kp.ru приятель певца.

Напомним: в Майами у артиста двухэтажная вилла стоимостью 3 миллиона 358 тысяч долларов.

Недвижимость в Штатах певец купил много лет назад, когда на него упала слава и первые большие гонорары. Артист купил дом в Майами, куда потом переехала на ПМЖ его супруга Людмила Исакович.

Недвижимость в Штатах певец купил много лет назад Фото: Евгения ГУСЕВА

Жена певца сделала на территории особняка гостиницу для собак. Плюс ко всему супруга артиста занимается в Майами стрижкой четвероногих.

«Гнездо» певца находится в 50 километрах от центра Майами-Бич, неподалеку от знаменитого ботанического сада.

Двухэтажный особняк Леонтьева расположен на закрытой и охраняемой территории в элитном районе «Корал гейбл», где жила Уитни Хьюстон.

«Гнездо» певца находится в 50 километрах от центра Майами-Бич Фото: Евгения ГУСЕВА

Стены майамского жилища артиста украшают портреты Валерия Яковлевича. А в библиотеке полно книг жанра фантастики. В частности, творения любимого писателя певца — Стивена Кинга.

Особняк Леонтьева расположен на закрытой и охраняемой территории Фото: Евгения ГУСЕВА

Пока не ясно, почему артист улетел из России.

Вполне возможно, что это плановый отпуск. Своё решение певец друзьям пока не объяснил.