Уволили, потому что русская? Ирина Шейк не приняла участия ни в одном показе Недели моды в Париже

Ирина Шейк. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина Шейк – одна их самых востребованных супермоделей планеты. В прошлом году без ее участия не обошлась ни одна Неделя моды. Русская красавица дефилировала по подиумам Парижа, Лондона, Милана и Нью-Йорка, показывая наряды из новых коллекций многих модных домов – от Versace до Burberry. Этот год для Ирины тоже начался весьма успешно. В феврале она блистала на Неделе моды в Нью-Йорке: вместе с супермоделями Беллой и Джиджи Хадид Шейк стала главной звездой показа Michael Kors. А потом улетела в Лондон, где засветилась на дефиле сразу нескольких британских дизайнеров. Однако на Парижской Неделе моды, которая продолжается уже десятый день, Ирина, видимо, попала в «черный список». Модель не приняла участия ни в одном показе. Поклонники подозревают, что манекенщицу «попросили» с подиума, потому что она – русская.

Основания для таких подозрений довольно сильные. Накануне от участия в Парижской Неделе моды отстранили дизайнера Валентина Юдашкина. О том, что его дефиле запретили, российский кутюрье узнал буквально за день до показа, к которому он и его сотрудники готовились целый год. Не исключено, что 36-летняя уроженка Еманжелинска тоже попала под запрет.

В феврале этого года Ирина вышла на подиум в дефиле модного дома Michael Kors на Нью-Йоркской Неделе моды. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина давно живет в Нью-Йорке и уже не первый десяток лет сотрудничает с западными компаниями. Но кого это волнует? Западные бренды один за другим закрывают свои магазины в России, и индустрия моды с удовольствием подхватила новый тренд «долой русских». Похоже, степень русофобии достигла такого накала, что будь ты хоть трижды красавица и звезда мирового уровня, твою национальность тебе припомнят даже на подиуме.

Не исключено, что Ирина сама предпочла уйти в тень, видя, какой негатив сейчас вызывают на западе россияне, и отказалась участвовать в показах. Даже если это так, такое решение наверняка далось ей нелегко. И, вероятно, сегодняшние настроения в мире моды негативно скажутся на ее дальнейшей карьере.

Ирина не комментирует свое отсутствие на Парижской Неделе моды, не выходит на связь с поклонниками в соцсетях и не делает новых публикаций в Инстаграме. Недавно папарацци сфотографировали ее в Лос-Анджелесе возле дома бывшего бойфренда – голливудского актера Брэдли Купера. Ирина заходила в дом с чемоданом в руках. Поклонники надеются, что модель решила воссоединиться с отцом своей дочери Леи и переехала к нему.

Ирина на показе Versace осенью прошлого года на Неделе моды в Милане. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее глава Федерации Высокой моды Ральф Толедано объявил, что российский модельер Валентин Юдашкин отстранен от участия в Парижской Неделе моды из-за своей позиции. В отличие от других участников показов Юдашкин не осудил ситуацию на Украине.

- Если бы он высказал сомнения по поводу ситуации на Украине, его сложно было бы убрать из программы, – заявил Толедано.

Валентин Юдашкин после известия о запрете своего дефиле взял паузу и несколько часов не комментировал происходящее. Но потом все-таки сделал заявление для поклонников.

- Дорогие друзья! Сегодня бренд Valentin Yudashkin был официально исключен из календаря показов Недели моды в Париже в этом сезоне. Из Федерации Высокой моды поступил звонок представителю бренда в Париже, где было сказано, что Президент Федерации, Ральф Толедано, вынужден отменить показ Валентина Юдашкина в связи с большим давлением и негативными комментариями со стороны СМИ в сторону Федерации моды. Дом моды Валентина Юдашкина готовил новую коллекцию целый год, вкладывая силы и душу в каждый новый образ. Онлайн-трансляция дефиле состоится 8 марта в 13:30 по Московскому времени на официальном YouTube-канале, а также в соцсетях бренда, - написал Валентин Юдашкин. - Если Вы захотите присоединиться к трансляции и увидеть новую коллекцию, будем рады видеть Вас онлайн!