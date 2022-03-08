Путин объявил о новых выплатах на детей

Путин рассказал о дополнительной господдержке семей с детьми Фото: REUTERS

Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта. Традиционное весеннее обращение в этом году получилось тяжелым и тревожным – президент упомянул пандемию, боевые действия и даже сравнил нынешние дни с Великой Отечественной.

- Мы живём в сложное время: глобальные экономические вызовы и проблемы, военные конфликты и неизбежная необходимость защитить наших людей и свою страну, - начал российский лидер.

- Но даже в период тяжелейших испытаний времён Великой Отечественной войны ничто не могло помешать мужчинам России признаваться в любви своим женщинам, - добавил он.

Президент отдал должное «нянечкам, санитаркам и до главных врачей», которые последние два года «с запредельными нагрузками» борются за жизни пациентов.

Дальше Путин рассказал о дополнительной господдержке семей с детьми. Новые выплаты положены:

1. Бедным семьям с детьми от 8 до 16 лет..

2. Беременным с низкими доходами.

3. Родителям-одиночкам с детьми до 16 лет.

Поддержка заработает с 1 апреля. Первые выплаты начнутся уже в мае.

Глава страны заявил, что «матери, жены, сестры и невесты» могут гордиться военными, участвующими в спецоперации на Украине.

- Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса, - пообещал президент, добавив, что на Украине действуют только профессиональные военные.

В конце поздравления Путин процитировал Екатерину II: «Я буду защищать мою Родину и языком, и пером, и мечом, пока у меня хватит жизни». Президент обратил внимание, что императрица не была русской по рождению, но гордилась, что стала ей фактически.