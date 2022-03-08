Последний подарок: Сюрприз, приготовленный израильтянином жене на день ее рождения, стал причиной развода

По словам обиженной женщины, подарок, который приготовил муж на день ее рождения, стал для нее шоком Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Поиски подарков любимым нередко ставят в тупик: нужно хорошо знать близкого человека, чтобы сюрприз оказался не только неожиданным, но и приятным.

Жителю Иерусалима это не удалось и все, что его ожидает теперь, это развод.

По словам обиженной женщины, подарок, который приготовил муж на день ее рождения, стал для нее шоком.

А начиналось все более чем романтично.

В день рождения муж, пообещав сделать супруге сюрприз, усадил ее в машину и завязал ей глаза. После почти полутора часов в дороге пара вышла из авто, и мужчина разрешил жене снять с глаз ленту – они стояла перед небольшим и красивым отелем.

Обрадованная женщина расцеловала романтичного мужа, но оказалось, что это еще не все: настоящий сюрприз ожидал именинницу в номере – на кровати лежали незнакомые ей, полностью раздетые мужчина и женщина.

Оказалось, что муж захотел подарить благоверной занятие групповым сексом.

Женщина остолбенела, а затем, высказав супругу все, что она думает по этому поводу, бросилась наутек.

Вслед ей неслось: «Ты вечно должна все испортить. Любую радость ты превращаешь в проблему. Я придумал нам приятное развлечение, необычное удовольствие, а ты из всего делаешь драму. Ты хоть раз задавалась вопросом, как тяжело найти свингеров? Расслабься и получай удовольствие».

Но дама уже не слушала своего теперь уже бывшего супруга – вызвав такси, она отправилась домой, где принялась писать заявление на развод.