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В мире8 марта 2022 5:00

Последний подарок: Сюрприз, приготовленный израильтянином жене на день ее рождения, стал причиной развода

Женщина оказалась не готова к такому «подарку»
Юрий МАЙБОРОДА
По словам обиженной женщины, подарок, который приготовил муж на день ее рождения, стал для нее шоком

По словам обиженной женщины, подарок, который приготовил муж на день ее рождения, стал для нее шоком

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Поиски подарков любимым нередко ставят в тупик: нужно хорошо знать близкого человека, чтобы сюрприз оказался не только неожиданным, но и приятным.

Жителю Иерусалима это не удалось и все, что его ожидает теперь, это развод.

По словам обиженной женщины, подарок, который приготовил муж на день ее рождения, стал для нее шоком.

А начиналось все более чем романтично.

В день рождения муж, пообещав сделать супруге сюрприз, усадил ее в машину и завязал ей глаза. После почти полутора часов в дороге пара вышла из авто, и мужчина разрешил жене снять с глаз ленту – они стояла перед небольшим и красивым отелем.

Обрадованная женщина расцеловала романтичного мужа, но оказалось, что это еще не все: настоящий сюрприз ожидал именинницу в номере – на кровати лежали незнакомые ей, полностью раздетые мужчина и женщина.

Оказалось, что муж захотел подарить благоверной занятие групповым сексом.

Женщина остолбенела, а затем, высказав супругу все, что она думает по этому поводу, бросилась наутек.

Вслед ей неслось: «Ты вечно должна все испортить. Любую радость ты превращаешь в проблему. Я придумал нам приятное развлечение, необычное удовольствие, а ты из всего делаешь драму. Ты хоть раз задавалась вопросом, как тяжело найти свингеров? Расслабься и получай удовольствие».

Но дама уже не слушала своего теперь уже бывшего супруга – вызвав такси, она отправилась домой, где принялась писать заявление на развод.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ