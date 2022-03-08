Евросоюз не может найти полной замены российскому газу

40% газа, потребляемого странами Евросоюза, поставляется из России Фото: REUTERS

Гендиректор французского энергетического и газового концерна Engie Катрин Макгрегор заявила, что Евросоюз не способен в обозримом будущем найти альтернативу российским поставкам газа.

– Ресурсы, которыми мы сейчас располагаем, ограничены. Они не достаточны, чтобы заменить весь газ, который мы сейчас получаем из России, – рассказала Макгрегор.

По словам главы Engie, порядка 40% газа, потребляемого странами Евросоюза, поставляется из России, а в некоторых государствах Европы доля российского газа доходит до 100%. Исходя из этого, прекращение или даже ощутимое снижение поставок будут иметь катастрофические последствия.

О необходимости проработать вопрос с эмбарго на поставки российских нефти и газа заявил председатель фонда Мюнхенской конференции по безопасности и экс-советник Ангелы Меркель Кристофф Хойсген.

Кстати, ранее о невозможности быстрой замены российского газа говорил и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По мнению дипломата, Европа в последующие годы должна будет планомерно сокращать закупки голубого топлива у России, но с «завтрашнего дня» отказаться от них она не сможет при всем своем желании.

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