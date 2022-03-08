Жители палестинского Вифлеема вышли на демонстрацию в поддержку России

«Эль-Аль» начала принимать к оплате российские карты «Мир» Фото: REUTERS

Жители палестинского Вифлеема вышли на демонстрацию, закончив ее митингом у местного Российского культурного центра. Они высказали поддержку России и президенту Владимиру Путину в связи с проведением спецоперации на территории Украины.

На фоне военной операции по демилитаризации и денацификации Украины многие страны вводят антироссийские санкции. В то же время это вовсе не означает, что против России ополчился весь мир – просто, как обычно, хорошо слышно именно агрессивное меньшинство.

Чтобы продемонстрировать свою поддержку действиям России, палестинцы вышли с портретом Путина, а также российскими и сирийскими флагами.

В соседнем с Палестиной Израиле заявили, что помощь Украине со стороны государства будет ограничена поставкой гуманитарных грузов, а также созданием на территории Львовской области полевого госпиталя. Кроме того, власти Израиля продолжают работу по оказанию помощи беженцам с Украины, в том числе, на западных пограничных переходах.

И еще один интересный момент: в условиях антироссийской истерии и отказа Visa и Mastercard от работы с российскими банками израильская авиакомпания «Эль-Аль» начала принимать к оплате российские карты «Мир», сообщил телеграм-канал «Голос Израиля».