Вор будет в шоке: В США из грузовика украли контейнер с человеческими головами

Теперь остается только представлять, какой шок испытает вор, укравший коробку в надежде обнаружить в ней что-либо ценное Фото: REUTERS

Полиция американского штата Колорадо расследует, казалось бы, банальную кражу: из грузовика, припаркованного на обочине одной из улиц Денвера, был похищен небольшой контейнер.

После того, как видавшие виды полицейские приняли заявление от отправителя груза, они, прочитав перечень украденного, долго не могли прийти в себя. Как оказалось, в специальной коробке лежали части человеческих тел, включая несколько голов.

Претензий к владельцу груза они предъявить не могли – он не нарушил закон.

В США, как и во многих других странах мира, некоторые люди, составляя свои завещания, отдельным пунктом прописывают в них желание после смерти пожертвовать свои тела научно-исследовательским институтам и медицинским лабораториям для проведения на них различных исследований и опытов. И среди прочего дают свое согласие на то, что их бренные останки могут, например, расчленить.

Отправитель должным образом оформил документы для перевозки, в транспортной компании также были извещены, что в контейнере находятся части человеческих тел. Кстати, полицейские отказались назвать точное число похищенных человеческих голов.

Теперь остается только представлять, какой шок испытает вор, укравший коробку в надежде обнаружить в ней что-либо ценное. Хотя представитель медицинской лаборатории, отправившей контейнер, утверждает, что необычный груз был соответствующим образом промаркирован: на ящике были наклейки «образцы человеческих тканей».

Водитель грузовика сообщил, что из машины также пропала небольшая грузовая тележка. Шокированные жители Денвера, узнавшие из СМИ о, мягко говоря, необычной пропаже, находят силы шутить: вора, по их мнению, стоит искать где-нибудь далеко за городом, на шоссе, по которому обезумевший похититель и будет на этой тележке мчаться с дикой скоростью.