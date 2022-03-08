Шойгу: Миллионы соотечественниц готовы встать в строй с мужчинами

В Театре Российской армии прошел праздничный концерт Фото: Министерство обороны РФ

Женщины-военнослужащие российской армии наравне с мужчинами выполняют ответственные задачи, защищают интересы страны, несут службу на боевом посту, оказывают медпомощь нуждающимся. В настоящее время в российской армии проходят службу 40 тысяч представительниц прекрасного пола, из них 4 тысячи – в звании офицеров.

Министр обороны России Сергей Шойгу накануне Международного женского дня отметил большой вклад женщин-военнослужащих в создание сильных и эффективных Вооруженных сил России.

- Вы знаете, что такое тяготы и лишения военной службы, многие из вас прошли горячие точки. Миллионы соотечественниц всегда готовы встать в общий строй с мужчинами на защиту нашей страны - история знает тому немало примеров, - заявил глава военного ведомства России со сцены Центрального академического театра российской армии (ЦАТРА).

В ЦАТРА прошел праздничный концерт с участием лучших военных творческих коллективов, известных деятелей отечественной культуры и популярных эстрадных артистов.

Шойгу пожелал женщинам-военнослужащим здоровья, благополучия и семейного уюта.

Курсанты военных училищ проверили акцию "Вам, любимые!" Фото: Министерство обороны РФ

В это время курсанты военных училищ проверили акцию "Вам, любимые!" и поздравили представительниц прекрасного пола с наступающим праздником. Десятки случайных девушек в мартовский день получили на улицах городов из рук будущих офицеров в подарок тюльпаны.