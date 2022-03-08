Александр Коц - из-под Киева: Местных жителей кошмарили вооруженные мародеры, а украинские войска сделали из каждого дома огневые точки

Бородянка находится всего в 30 километрах от столицы Фото: Александр КОЦ

Сегодня второй день подряд объявлен день тишины. Объявлен он для того, чтобы мирные жители по установленным гуманитарным коридорам смогли покинуть большие города Украины, в том числе Киев. Я сейчас нахожусь под Киевом, слежу за тем, как проходит эвакуация.

Фото: Александр КОЦ

Вчера работал весь день в населенном пункте Бородянка, который находится всего в 30 километрах от столицы. Предполагалось, что один из маршрутов выхода из Киева должен проходить как раз через этот населенный пункт – он не так давно был взят под контроль российских войск. Сейчас там обеспечивают безопасность подразделения Росгвардии. Однако за весь день, что я там дежурил, по этому направлению не выехала ни одна гражданская машина.

Фото: Александр КОЦ

По другому направлению были вывезены гражданские на пяти автомобилях, и больше через этот населенный пункт никто не выезжал. Сложно сказать, с чем это связано. Либо националистические подразделения и войска ВСУ, которые стоят на этом направлении, не пускали людей по гуманитарным коридорам, либо они выходили на другие направления. Однако, как заявляются в российском Министерстве обороны, фактически эвакуация была сорвана, потому что никто по этим коридорам так и не вышел, и подготовка с украинской стороны по выводу колонн никакая не велась.

Фото: Александр КОЦ

Жизнь в Бородянке сейчас напоминает любой прифронтовой донецкий поселок. В этом поселке много разбитых домов, потому что городу не повезло сразу несколько раз. Сначала этот город долгое время кошмарили вооруженные мародеры, которые получали автоматы из Киева. Затем туда вошли подразделения нацгвардии и ВСУ, которые из каждого дома сделали огневые точки, и, когда российская армия выбила их южнее, они накрыли весь город артиллерией. Причем не стеснялись в калибрах, в том числе реактивными системами залпового огня этот город был атакован.

Фото: Александр КОЦ

Очень много в результате артиллерийского огня со стороны Украины разрушенных домов. Люди почти все сбежали, но еще редкие жители остаются там, в том числе и священник местного храма Украинской православной церкви Московского патриархата. Это он рассказал мне, как город подвергался разграблению мародеров, а затем туда пришли украинские военные. Он также сказал, что их постоянно обвиняют в работе на Москву и называют «москалями», но тем не менее они остаются в городе и продолжают служить службы, успокаивать своих прихожан, которые остаются в городе.

Фото: Александр КОЦ

Продолжаю следить за развитием событий в Киевской области.

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