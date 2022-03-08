В Минобороны России рассказали, как один российский танк отбил атаку трех вертолетов

Ефрейтор Артем Кабаев и рядовой Тахир Урунов

Российские военнослужащие показывают во время специальной операции по денацификации Украины абсолютную уверенность в своих действиях и победе. И это не случайно. Танкисты несколько лет оттачивали свое боевое мастерство на соревнованиях "Армейские международные игры – 2021", "Танковом биатлоне", а снайперы не раз побеждали в конкурсе "Снайперском рубеж". Сегодня этот опыт помогает им демонстрировать свое мастерство, мужество и смекалку, которые обрекают врага на неминуемое поражение.

Минобороны России опубликовало наградные листы на экипаж танка старшего сержанта Дмитрия Гарбуза, в который входит ефрейтор Артем Кабаев и рядовой Тахир Урунов. Трем танкистам удалось отбить атаку трех вертолетов противника. Вот, как это было:

"Экипаж старшего сержанта Дмитрия Гарбуза быстро сориентировался в обстановке, стремительно совершил маневр и занял удобную огневую позицию. Танкисты, неожиданно для противника, начали вести прицельный огонь по низколетящим боевым машинам противника. Точным огнем был подбит один из атакующих вертолетов. После попадания еще стреляющий вражеский вертолет начал падать. Неуправляемые снаряды, которыми велся огонь по колонне российских войск, попали во вторую вражескую боевую машину. Благодаря решительным, смелым и умелым действиям экипажа, одним выстрелом уничтожено два вертолета противника, а третья боевая машина спешно ретировалась. Находчивость и мужество экипажа позволили сохранить жизни российских бойцов и так необходимые для успешного выполнения задачи материальные запасы бригады".

Отмечена снайперская дуэль командира разведывательной группы специального назначения старшего лейтенанта Константин Салихова.

"1 марта 2022 года в районе населенного пункта Комаровка движение одного из подразделений батальонно-тактической группы было остановлено прицельным снайперским огнем националистов. Дождавшись темного времени суток, командир разведывательной группы старший лейтенант Константин Салихов выдвинулся на разведку позиции вражеского стрелка. Благодаря великолепным навыкам использования технических средств разведки в короткое время позиция снайпера противника была обнаружена. Российский разведчик вступил в снайперскую дуэль. Используя ложные цели и грамотную смену позиций старший лейтенант Салихов уничтожил вражеского стрелка точным огнем. После подтверждения уничтожения снайпера националистов колонна смогла продолжить безопасное движение и выйти на обозначенный рубеж без потерь" .

Константин Салихов

В Минобороны России обещали и дальше рассказывать о героизме наших воинов в ходе специальной операции по денацификации Украины.

Напомним, ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков опроверг, что среди российских военнослужащих на Украине есть срочники и курсанты, но подтвердил, что есть потери: 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга, 1597 человек получили ранения. Их семьям погибших оказывается материальная и психологическая помощь.

- Российские военнослужащие, российская армия с честью выполняет задачу. Она устраняет реальную угрозу России, исходившую до недавнего времени с территории Украины. С территории, на которой вопреки воле украинского народа в ближайшее время должны были появиться натовские базы, ядерное оружие, средства его доставки. Родина будет защищена, - подчеркнул официальный представитель военного ведомства.

В ЭТО ВРЕМЯ

Минобороны показало кадры боевого применения ударных вертолетов Ка-52. Экипажи армейской авиации ВКС России действуя парами уничтожили зенитную установку и бронетехнику противотанковыми управляемыми ракетами. Полеты "Аллигаторов" выполнялись преимущественно на малых высотах и в сложных метеорологических условиях, ночью, чтобы минимизировать жертвы среди украинских военнослужащих. В ведомстве предупреждают, что армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники и диверсантов противника. Также Минобороны России публикует кадры преодоления водной преграды российскими подразделениями. Российским войскам не нужны мосты, чтобы форсировать реки.

Дмитрий Гарбуз

"Экипаж старшего сержанта Дмитрия Гарбуза быстро сориентировался в обстановке, стремительно совершил маневр и занял удобную огневую позицию. Танкисты, неожиданно для противника, начали вести прицельный огонь по низколетящим боевым машинам противника. Точным огнем был подбит один из атакующих вертолетов. После попадания еще стреляющий вражеский вертолет начал падать. Неуправляемые снаряды, которыми велся огонь по колонне российских войск, попали во вторую вражескую боевую машину. Благодаря решительным, смелым и умелым действиям экипажа, одним выстрелом уничтожено два вертолета противника, а третья боевая машина спешно ретировалась. Находчивость и мужество экипажа позволили сохранить жизни российских бойцов и так необходимые для успешного выполнения задачи материальные запасы бригады".

Отмечена снайперская дуэль командира разведывательной группы специального назначения старшего лейтенанта Константин Салихова.

"1 марта 2022 года в районе населенного пункта Комаровка движение одного из подразделений батальонно-тактической группы было остановлено прицельным снайперским огнем националистов. Дождавшись темного времени суток, командир разведывательной группы старший лейтенант Константин Салихов выдвинулся на разведку позиции вражеского стрелка. Благодаря великолепным навыкам использования технических средств разведки в короткое время позиция снайпера противника была обнаружена. Российский разведчик вступил в снайперскую дуэль. Используя ложные цели и грамотную смену позиций старший лейтенант Салихов уничтожил вражеского стрелка точным огнем. После подтверждения уничтожения снайпера националистов колонна смогла продолжить безопасное движение и выйти на обозначенный рубеж без потерь" .

В Минобороны России обещали и дальше рассказывать о героизме наших воинов в ходе специальной операции по денацификации Украины.

Напомним, ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков опроверг, что среди российских военнослужащих на Украине есть срочники и курсанты, но подтвердил, что есть потери: 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга, 1597 человек получили ранения. Их семьям погибших оказывается материальная и психологическая помощь.

- Российские военнослужащие, российская армия с честью выполняет задачу. Она устраняет реальную угрозу России, исходившую до недавнего времени с территории Украины. С территории, на которой вопреки воле украинского народа в ближайшее время должны были появиться натовские базы, ядерное оружие, средства его доставки. Родина будет защищена, - подчеркнул официальный представитель военного ведомства.

В ЭТО ВРЕМЯ

Минобороны показало кадры боевого применения ударных вертолетов Ка-52. Экипажи армейской авиации ВКС России действуя парами уничтожили зенитную установку и бронетехнику противотанковыми управляемыми ракетами. Полеты "Аллигаторов" выполнялись преимущественно на малых высотах и в сложных метеорологических условиях, ночью, чтобы минимизировать жертвы среди украинских военнослужащих. В ведомстве предупреждают, что армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники и диверсантов противника. Также Минобороны России публикует кадры преодоления водной преграды российскими подразделениями. Российским войскам не нужны мосты, чтобы форсировать реки.