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Политика8 марта 2022 8:32

Минобороны: установлен контроль за кварталом Осоавиахим в Мариуполе

За вчерашний день воины Донбасса при поддержке российских военнослужащих провели денацификацию 11 населенных пунктов Украины
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики установили контроль над кварталом Осоавиахим в Мариуполе

Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики установили контроль над кварталом Осоавиахим в Мариуполе

Фото: REUTERS

"Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, прошла 9 километров и взяла под контроль населенные пункты Борсонино, Кременная, Песчанное, Варваровку, Пшеничное, Епифановку, Новодружеск, Белогоровку. Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики установили контроль над кварталом Осоавиахим в Мариуполе", - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-майор отметил, что за прошедшие сутки бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 158 военных объектов, а истребители сбили два МиГ-29 и один Су-27 военно-воздушных сил Украины. Также высокоточным оружием выведен из строя военный аэродром Озерное в районе Житомира, 2 украинских дивизиона зенитного ракетного комплекса ПВО С-300, 3 самоходных огневых установки "Бук М-1", 4 пункта управления, 2 радиолокационных станции, 9 складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники.

8 марта киевским властям очередной раз было предложено создать условия для эвакуации мирных граждан из ряда населенных пунктов. Сегодня с 10 часов московского времени объявлен "режим тишины", открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Всем гражданам, которые покинут указанные населенные пункты будет оказана вся необходимая помощь.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего за время операции уничтожено было уничтожено 2482 объекта военной инфраструктуры Украины.

Среди них:

87 - пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил.

124 - зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса".

79 - радиолокационных станций.

866 - танков и других боевых бронированных машин.

91 - реактивная система залпового огня.

317 - орудий полевой артиллерии и минометов.

634 - единицы специальной военной автомобильной техники.

81 - беспилотный летательный аппарат.

В ЭТО ВРЕМЯ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата расследовать очередной факт обстрела населенного пункта в районе Горловки. По данным СМИ, накануне украинских военные формирования повредили своим обстрелом газопровод в поселке горловской Михайловке. Глава ведомства поручил обеспечить оперативный сбор и фиксацию необходимых доказательств для установления причастных к этому обстрелу лиц.

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