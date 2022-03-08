Минобороны: установлен контроль за кварталом Осоавиахим в Мариуполе

Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики установили контроль над кварталом Осоавиахим в Мариуполе Фото: REUTERS

"Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, прошла 9 километров и взяла под контроль населенные пункты Борсонино, Кременная, Песчанное, Варваровку, Пшеничное, Епифановку, Новодружеск, Белогоровку. Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики установили контроль над кварталом Осоавиахим в Мариуполе", - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-майор отметил, что за прошедшие сутки бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 158 военных объектов, а истребители сбили два МиГ-29 и один Су-27 военно-воздушных сил Украины. Также высокоточным оружием выведен из строя военный аэродром Озерное в районе Житомира, 2 украинских дивизиона зенитного ракетного комплекса ПВО С-300, 3 самоходных огневых установки "Бук М-1", 4 пункта управления, 2 радиолокационных станции, 9 складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники.

8 марта киевским властям очередной раз было предложено создать условия для эвакуации мирных граждан из ряда населенных пунктов. Сегодня с 10 часов московского времени объявлен "режим тишины", открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Всем гражданам, которые покинут указанные населенные пункты будет оказана вся необходимая помощь.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего за время операции уничтожено было уничтожено 2482 объекта военной инфраструктуры Украины.

Среди них:

87 - пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил.

124 - зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса".

79 - радиолокационных станций.

866 - танков и других боевых бронированных машин.

91 - реактивная система залпового огня.

317 - орудий полевой артиллерии и минометов.

634 - единицы специальной военной автомобильной техники.

81 - беспилотный летательный аппарат.

В ЭТО ВРЕМЯ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата расследовать очередной факт обстрела населенного пункта в районе Горловки. По данным СМИ, накануне украинских военные формирования повредили своим обстрелом газопровод в поселке горловской Михайловке. Глава ведомства поручил обеспечить оперативный сбор и фиксацию необходимых доказательств для установления причастных к этому обстрелу лиц.