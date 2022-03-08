Банда "Торнадо" вышла на свободу и получила оружие

Бывший командир батальона Руслан Онищенко

Когда на Украине объявили об освобождении осужденных и дожидающихся суда уголовников, чтобы они могли "искупить кровью", многие, в отличие от вашего покорного слуги, подумали, что это фейк. Тем более, что рассказал об этом министр юстиции Украины по фамилии Малюська, который ранее пропагандировал платные камеры и приватизацию тюрем.

Но нет того дна, которые не смогли бы не пробить нынешние украинские власти. Уголовники теперь не просто на свободе, они получили оружие. С санкции президента Украины Владимира Зеленского. И среди них полным-полно не просто воров, мошенников или грабителей, но и откровенные садисты, настоящие монстры в человеческом облике, которые могут заставить побледнеть даже нацистских палачей, от чьих деяний стынет кровь в жилах. Один из таких – бывший командир так называемого добровольческого батальона "Торнадо" Руслан Онищенко вместе с отпетыми отморозками из своего карательного подразделения.

Освободившись, Онищенко вместе со своей командой и заново набранными уголовниками, сколотил новую банду, которая засела в селе возле Киева, отобрала БТР и дополнительно оружие у ВСУ и начали заниматься привычным делом: бабы, пальба, преступления против местных жителей. На передовую "торнадовцы" не спешат. Впрочем, они никогда туда не спешили, предпочитая заниматься пытками, издевательствами и грабежами в тылу.

"Комсомолка" в свое время писала и о "Торнадо", и о самом их командире достаточно подробно, но не помешает освежить память, чем занимались палачи и каратели из этого подразделения.

ЭТАПЫ "БОЛЬШОГО ПУТИ"

Рота специального назначения МВД "Торнадо" была создана личным приказом тогдашнего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в декабре 2014 года. Примечательно, что ее основу составили бойцы из другого нацистско-добровольческого батальона "Шахтерск", который тому же Авакову пришлось расформировать в октябре 2014 из-за "неоднократных случаев мародерства и разбойных нападений". Беспредел "шахтерцев" достиг такой степени, что даже пронацистское руководство МВД Украины не смогло этого не замечать. Командиром "Торнадо" был назначен тот самый Абельмаз-Онищенко, который до того командовал "Шахтерском".

На момент создания "Торнадо" каждый четвертый боец имел судимости за совершенные преступления, а командир Руслан Онищенко привлекался к уголовной ответственности 5 раз, из которых 3 завершились осуждением и судимостями за изнасилования, разбой и хранение оружия.

Практически сразу "торнадовцы" начали барыжить оружием, из-за чего несколько бойцов были задержаны, затем вступили в конфликт с главой Запорожской области, которого Абельмаз со своей командой обвинили в сепаратизме, а в реальности просто хотели получать мзду за крышевание. В результате "Торнадо" перевели в Луганскую область, в зону проведения так называемой АТО, но на передовой они так и не появились, предпочитая, сидя в ближнем тылу, устроить кроваво-пыточный террор в Лисичанске и окрестных селах.

Всего полгода потребовалось новому подразделению Онищенко, чтобы кровавая "слава" его подчиненных перекрыла ужасы, творимые "Шахтерском". 17 июля 2015-го Руслан Онищенко и его семь бойцов были арестованы, а на следующий день все тот же Аваков издал приказ о расформировании "Торнадо". Но каратели отказались сдаться, успев получить приказ от своего командира, оборудовали периметр базы на случай штурма, заминировали периметр, установили станковые крупнокалиберные пулеметы. Спецназ МВД на штурм тогда так и не решился, а после переговоров часть "торнадовцев" пожелавших остаться на службе, перевели на базу в Боярке неподалеку от Киева и влили их в такой же добробат "Миротворец". Лишь в апреле 2016-го МВД решилось на штурм базы в Боярке, после того, как один из ближайших соратников Абельмаза Виталий Дьякон (пять судимостей за грабежи, изнасилования, разбои), которого называли "серым кардиналом" "Торнадо", отказался сдаваться и был застрелен.

Нескольких "торнадовцев" судили. Процесс шел в закрытом режиме, но прорывавшиеся оттуда сведения и показания ужаснули всех нормальных украинцев, а ненормальные устраивали акции протеста с лозунгами об осуждении "невиновных патриотов" и требовали "дать свободу" подсудимым. Однако, даже лояльный к "участникам АТО" украинский суд приговорил 7 апреля 2017-го Абельмаза-Онищенко к 11 годам лишения свободы, его зама Николая Цукура к 9 годам, а другого заместителя, бывшего сотрудника МВД Украины Даниила Ляшука – к 10 годам. Другие подсудимые получили от 8 до 9 лет, а четверо "торнадовцев" отделались условными сроками. Сейчас все они на свободе и с оружием.

Это ведь до чего они должны были довести дело, чтобы их покровитель нацист Аваков дал команду на повторную зачистку своих подопечных?

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ

"Торнадо" с самого начала был сосредоточием не просто уголовников, а осужденных за особо тяжкие преступления, наркоманов и всякого рода извращенцев.

Пример им подавал сам командир. Онищенко, как можно судить из его переписки и фотографий, найденных в его телефоне после задержания был не только садистом и активным и пассивным бисексуалом (одновременно), но и педофилом. В его телефоне были найдены фотографии не только анальных забав, но и его самого с двумя детишками в постели. Как позже выяснилось, он неоднократно "забавлялся" с детьми волонтера Владимира Саванчука (два мальчика четырех и девяти лет), самим Саванчуком и в группе с ним с его женой. Кстати, Саванчук тоже попал под суд по статье за растление собственных детей.

Фотографии совершенно откровенные, настолько, что некоторые из них просто невозможно публиковать даже в сети, известной вседозволенностью, чтобы не вызвать отвращение ко всему роду человеческому. В переписке с Саванчуком "Фриман" (такой позывной взял себе Абкельмаз-Онищенко) они откровенно обсуждали подробности прошедших и будущих "забав".

Отдельного внимания заслуживает один из ближайших сподвижников Абельмаза-Онищенко и его заместитель в батальоне, белорус по национальности Даниил Ляшук с позывным "Моджахед", который был автором идеи снимать изнасилования пленников и заложников на видео.

Этот законченный садист выразил свое "творческое" кредо на всю жизнь всего в одной лаконичной фразе: "Без пыток жизнь была бы не жизнь. Ничто так не поднимает тонус, когда у тебя в руках чья-то жизнь".

Именно он придумал расписывать ролевые сценарии однополых пыток-изнасилований.

- "Моджахед" придумал снимать кино на подвале с участием пленных, — рассказал на суде один из бойцов батальона, который стал свидетелем обвинения. — Придумывал сюжет, например, "Гиви" и "Моторола", сепарские комбаты, насилуют своего начальника Александра Захарченко. Расписывал роли и реплики. И заставлял пленных все это проделывать, а если они отказывались — их били, пока не согласятся. А потом снимал видео. Это видео он показывал половине батальона. Еще он любил разрисовывать стены свастиками и языческими символами и рассказать о превосходстве белой расы. "Фримана" все это забавляло.

Сейчас Ляшук – "Моджахед" снова на свободе и с оружием. Его освободили из заключения вместе с Абельмазом-Онищенко, и эта "сладкая парочка" вновь принялась за свое любимое занятие.

"НАС ДОЛЖНЫ БОЯТЬСЯ ВСЕ: И СВОИ, И ЧУЖИЕ!"

Девиз у "Торнадо" был очень специфический: "Нас должны бояться все: и свои, и чужие". И ведь они этого добились. Боялись не только "свои" из частей ВСУ, которым прибегали жаловаться терроризируемые местные жители, но та в ответ лишь разводили руками, предпочитая не связываться с "отбитыми отморозками". Боялись даже свои бойцы "Торнадо", которые приходили, в том числе, и по призыву. Не забываем, "Торнадо" был регулярной частью МВД и регулярно пополнялся новичками, хоть и позиционировал себя "добровольческим батальоном".

За малейшие проступки "Фриман" и его подручные жестоко карали своих подчиненных.

- За любое непослушание, например, не явился вовремя на построение, бойца могли избить (от 50 до 200 палок, количество ударов определяли по настроению), потом кинуть на подвал, где он отбывал наказание, как заключенный, показал на суде один из свидетелей из числа самих "торнадовцев". - Я был свидетелем, как избили одного парня: двое из «пятой группы» Фримана держали его, третий лупил и лупил. 52 удара. Потом без сознания его бросили на подвал, где он провел на хлебе и воде несколько недель. Было еще и такое: кидали хлорку в маленькую комнату в подвале без окна и вентиляции и закрывали человека там на несколько дней. Иногда в ход шли милицейские баллончики со слезоточивым газом "Терен 4" — выливали весь баллончик в полиэтиленовый пакет, надевали его на голову.

Если так обращались со своими, то что говорить о чужих. Впрочем, они сами рассказали об этом, в том числе, и давая показания на суде.

- Некоторых из задержанных заставляли без одежды танцевать и петь песни, приседать с гирей весом 24 килограмма, отжиматься от пола и т. д.

- Одного пенсионера подвесили кверху ногами и били, продержав в таком положении около четырёх суток

- Бойцы "Торнадо" насиловали мужчину, которого приковали к спортивному снаряду в украинской школе в г. Перевальск и осуществили изнасилование неестественным способом, после чего его убили.

- Организацией избиений занимался лично комбат. Одна из пострадавших заявила, что её принуждали спать с ним.

- Задержанных били по ягодицам и гениталиям руками, ногами, пластмассовыми трубами и другими предметами; также для пыток задействовался некий аппарат, похожий на электрогенератор. Для этого истязаемых сначала лишали одежды, ставили на бетонный пол, затем обливали водой и после этого прикасались оголёнными контактами к различным частям тела (мошонке, половому члену, вискам и т. п.), что причиняло узникам сильные страдания.

- Многих узников заставляли насиловать друг друга анальным и оральным способами, записывая эти сцены на видео

- Зачистку они проводили в нескольких районах станицы, - вспоминает одна из жительниц станицы Луганская. - Врывались в дома, ломали ворота, стреляли собак, выволакивали мужчин всех возрастов, строили их в колонны и под конвоем вели к себе на базу в подвал. При этом каждый из «пленных» должен был нести с собой ценные вещи из дома, вплоть до телевизоров и другой бытовой техники. При этом она отказалась говорить, чего ей стоило уговорить "захистников" из "Торнадо" не насиловать ее 9-тилетнюю дочь. Даже в уголовном мире не могут припомнить такого "беспредела", да еще осуществляемого регулярно и систематически. "Торнадовцы" на суде припомнили, что не было такого, чтобы в их "плену" находились менее 10-ти человек. И на этом фоне обычные грабежи смотрятся уже даже практически не преступлением, а чуть ли не жестом "доброй воли", если все ограничивалось только этим преступлением.

"Я ВЫЙДУ И БУДУ НАСИЛОВАТЬ ТВОЙ ТРУП"

При этом, и "свои", и чужие отдельно отмечали тот факт, что в банде "торнадовцев" просто процветала наркомания. Которую их комбат всячески поощрял, а вот за алкоголь карал жестоко. И так далее, и так далее.

Известный украинский адвокат Игорь Черезов выразил поначалу желание защищать "торнадовцев" на суде, но после того, как ознакомился с материалами он, не замеченный до того в "излишней" брезгливости, вышел из дела. Главный военный прокурор Украины (на тот момент) Анатолий Матиос заявил, что подает в отставку. А "торнадовцев" суд долгое время веселил. Они кидались в обвинение и судей своими экскрементами и угрожали суду: "Я выйду и буду насиловать твой труп резиновым членом".

И вот они вышли и получили оружие. И теперь снова могут насиловать трупы резиновыми членами, как обещали. Спасибо Владимиру Зеленскому, министру обороны Украины Резникову и главе Минюста со смешной фамилией Малюська. Многие, не только киевляне, но и просто жители Украины, застыли в ужасе при этом известии. И сейчас желают лишь, чтобы Онищенко со своими бандитами пришли к тем, кто их освободил.

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