Нонна Гришаева в костюме Лошади рухнула со сцены шоу "Маска"

Нонна Гришаева скрывалась под маской Лошади в шоу "Маска". Фото: пресс-служба НТВ.

Кто скрывался под маской Лошади в третьем сезоне шоу "Маска" на НТВ, звездное жюри так и не смогло разгадать. Версии звучали самые разные: и Лада Дэнс, и Ольга Кормухина, и Маша Зайцева, и Анжелика Агурбаш, и, конечно, Анита Цой (она мерещится судьям в каждой маске уже третий сезон подряд). А симпатичной Лошадкой оказалась актриса Нонна Гришаева, вокальными способностями которой поклонники восхищаются давным-давно.

О том, что ей пришлось пережить на самом засекреченном телепроекте, артистка рассказала сайту kp.ru.

- Нонна, вы сняли маску - ура или увы?

- У меня двоякие чувства. С одной стороны, немножко обидно, что не смогла выступить с теми номерами, которые задумала. Мне бы хотелось еще хотя бы пару песен исполнить, чтобы порадовать зрителей. А с другой стороны, я благодарна, что меня отпустили, потому что мое моральное и физическое состояние в эти дни не самое лучшее: из-за нестабильной ситуации в мире и моей травмы. С большим трудом я сейчас выхожу на сцену.

- А что за травма? На проекте ее "заработали"?

- Да. Понимаете, в маске практически ничего не видно. В ноздрях Лошади были две маленькие дырочки, через которые я даже не всегда могла разглядеть жюри и сориентироваться, где они находятся. Еще было небольшое закрытое сеткой отверстие внизу. Через него при определенном свете тоже не было ничего видно. В результате на репетиции четвертой программы я упала со сцены. Слава Богу, я ничего не сломала, хотя у меня были все шансы сломать и руки, и ноги. В итоге обошлось сильным ушибом всей правой части тела. В результате я не смогла ни отрепетировать номер, ни подняться на подиум во время выступления. Пришлось срочно менять задуманное, поэтому мальчик из балета во время исполнения песни брал меня на руки. Ну ничего, выпила обезболивающие и вышла на сцену.

- Что из задуманного не успели реализовать на проекте?

- В планах были песни «Грустный дэнс» Artik&Asti и Артема Качера, "Je Suis Malade" Далиды, "New York, New York" Лайзы Минелли, а еще замечательная, душевная, медленная, невероятной красоты композиция Дианы Арбениной «Короны». К песне «Мал-помалу» Аллы Борисовны Пугачевой хотели сделать интересный танец. В общем, много сюрпризов готовили, но увы.

- От чего вам пришлось отказаться ради «Маски» - в профессиональном и личном плане?

- Все так удачно сложилось, что ни от чего отказываться не пришлось. У меня съемочный период обычно начинается в апреле. Вот если бы я осталась в проекте, тогда бы пришлось делать выбор. Ну, а теперь я начну работать по графику.

- Ваши впечатления от общения с жюри. Чувствовали, что вам удаётся водить их за нос? Или наоборот, были «близки к провалу»?

- С жюри все было просто чудесно. Да и общались они не столько со мной, сколько друг с другом. Я очень благодарна Филиппу за то, что спас меня в предыдущей программе и дал возможность выступить с еще одним номером. Больше всего я боялась вопроса от Регины о том, не землячки ли мы. Тогда бы пришлось быть врушкой.

- Чем боялись выдать себя и что больше всего пришлось менять: интонации, вокал, походку и тп?

- Пришлось работать над голосом, потому что мои «гришаевские» интонации очень узнаваемы. Знаете, у каждого артиста есть свой «чемоданчик» образов и всевозможных актерских секретов. Вот пришлось его открыть, достать раздел из программы «Большая разницы», и примерить те амплуа, которые я когда-то там создавала.

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