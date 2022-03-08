Росгвардейцы эвакуировали из Херсона челябинских хоккеистов

В украинских СМИ сообщают о задержании на украино-молдавской границе сына и внука певицы Софии Ротару Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Спецназ ОМОНа Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике собрал со всей Украины в Херсон российских хоккеистов, которые играли на Украине по контракту в составе местных команд.

Вывезли даже всех членов семей спортсменов. После группу эвакуировали из Херсона в Крым.

Первым об этом сообщил губернатор города Севастополя Михаил Развозжаев. Он рассказал местным СМИ, что то помимо россиян (среди спасенных Артем Севанькаев, Андрей Попов, Максим Горечишников) есть и белорусские, и казахские спортсмены. А еще подчеркнул, что без поддержки Черноморского флота осуществить эвакуацию было бы невозможно. Он также поблагодарил сотрудников ОМОН и отметил, что росгвардейцы проявили настоящий героизм.

- Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность во время сбора спортсменов с нескольких адресов, а также при движении по пригородным автодорогам, на которых все еще небезопасно. Кроме того, вместе с хоккеистами была эвакуирована семья местных жителей, - подтвердили в Росгвардии.

Всего 24 человека было спасено за время этой спецоперации. Среди них трое детей. Всех поселили вместе в одном из отелей Симферополя.

В это время украинские националисты пытаются поставить под ружье всех мужчин. Гражданским запрещают покидать населенные пункты, а беженцев сразу расстреляют, как дезертиров. В украинских СМИ сообщают о задержании на украино-молдавской границе сына и внука известной советской певицы Софии Ротару, которых также собираются отправить воевать против российских военнослужащих.

Сообщается о случаях, когда украинские военные, чтобы незаметно покинуть районы боевых действий и не попасть под огонь заградительных отрядов националистов переодеваются в женскую одежду. Украинские мужчины целыми группами пытаются нелегально перейти границу с рядом европейских стран. Делают они это с оружием в руках.

Напомним, в целях безопасной эвакуации мирных граждан из населенных пунктов сегодня с 10 часов московского времени на Украине был введен "режим тишины", открыты гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

В ЭТО ВРЕМЯ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Генпрокуратуры Украины по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела) и ст. 301 УК РФ.

Последние дни в средствах массовой информации опубликован ряд материалов со ссылкой на генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову, которая сообщила о возбуждении череды уголовных дел в отношении российских деятелей культуры. Их безосновательно и незаконно обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.