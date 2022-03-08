«Пытаются вывезти сумки с миллионами, а их разворачивают»: Эксперт рассказал, что происходит в терминале Внуково для бизнес-джетов

У российского бомонда, который пытался покинуть страны самолетами бизнес-авиации, таможенники находили крупные суммы денег Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Источник сообщает о десятках случаев за последние дни, когда у российского бомонда, который пытался покинуть страны самолетами бизнес-авиации, таможенники находили крупные суммы денег. Напомним, со 2 марта Указом Президента России Владимира Путина никто не может вывезти из страны наличные на сумму более 10 тысяч долларов (или их эквивалент в любых других валютах). И это вызвало проблемы у некоторых уезжающих VIP-ов.

- Таможня теперь тотально проверяет всех пассажиров во Внуково-3 - это по сути главный российский терминал для полетов бизнес-джетами, - рассказал kp.ru основатель и гендиректор «Национальной Чартерной Компании» Марк Кузнецов.

По словам эксперта, раньше к подобным VIP-ам максимальную лояльность проявляли на всей территории аэропорта. И даже проверки личных вещей зачастую носили «лайтовый» характер. Но вот уже неделю всех вылетающих проверяют досконально. И как следствие - многие тормозят с наличкой, которая превышает разрешенную сумму. Известны случаи, когда представители культурной и бизнес-элиты пытались протащить на борт сумки с миллионами долларов. Но их, конечно же, развернули.

Само по себе наличие таких сумм - не преступление, поэтому VIP-пассажиров ставят перед выбором - либо оставляешь деньги в России и садишься на борт, либо остаешься с деньгами в России. Большинство, как говорят, выбирают первый вариант, оставляя деньги на ответственное хранение своим водителям и помощникам, которые сопровождают звезд в аэропорту.

Стоит отметить, что до нового указа Президента свыше 10 тысяч долларов наличными можно было вывезти, указав деньги в декларации. Но большая часть нынешних вылетающих, скорее всего, пыталась проскочить, «как раньше» и не рассчитывала, что досмотр не будет таким серьезным, как сейчас.

Кузнецов объясняет, что так же серьезно клиентов Внуково-3 теперь проверяют и на наличие иностранных лекарств.

- Накануне Правительство России издало распоряжение о том, чтобы из страны не вывозили импортные медикаменты. Но это касается бизнеса (медикаментов и оборудования из недружественных стран, которые хранятся на складах в России, - Авт.), а не частных лиц. Перевозить лекарства для личного использования в самолетах можно. Но на таможне все равно на всякий случай внимательно смотрят на медикаменты и в самолет пассажиров с лекарствами все равно допускают.