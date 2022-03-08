Адреналиновые наркоманы со всего мира увидели в Незалежной «компьютерную стрелялку наяву»

Польские наемники из «Формозы», взявшие себе имя в честь отряда «морских котиков» вооруженных сил Польши

В попытках остановить продвижение российской армии украинский президент Зеленский открыл въезд в страну «солдатам удачи», или попросту говоря наемникам. Минобороны Украины уже заявило, что в Интернациональный легион якобы вступили 20 тысяч человек из 52 стран мира. Подтвердить или опровергнуть эти слова трудно, поскольку прибывающие на Украину вояки не горят желанием светиться в соцсетях. Однако кое-какие свидетельства их присутствия в зоне боевых действий все же имеются.

Так, российское военное ведомство отметило прибытие на Украину через территорию Польши около 200 наемников из Хорватии. Также есть достоверные сведения о прибытии на помощь Киеву так называемого «Грузинского национального легиона», который, как сообщают РИА Новости, воюет в Луганской области.

Официальные киевские власти открыто призывают наемников обращаться в украинские посольства по всему миру. Дипломаты говорят о том, что их «телефоны раскалились от постоянных звонков» желающих умереть на территории Незалежной, правда очень многие «сдуваются», когда узнают, что все снаряжение и билеты надо покупать за свой счет.

Как известно, в вопросе частных военных компаний мировое лидерство держат США. Неудивительно, что они и сейчас не могут упустить шанс поживиться на чужой территории (в первую очередь, за счет местного населения). О поездке на Украину объявила бригада под названием «Передовая наблюдательная группа» (Forward Observations Group), которая состоит из бывших военных и якобы занимается в основном торговлей военным снаряжением. С конца прошлого года члены группы активно размещали свои фотографии в соцсетях, но сейчас все они удалены.

Единственной публичной фигурой «Передовой группы» является Деррик Бейлс – отставной американский десантник. Он уже громогласно пообещал навести порядок на улицах Киева (может быть, он имел в виду прекратить бесчинства толп вооруженных преступников?) и отразить вторжение российских войск.

В «друзьях» Бейлс засветились украинские нацисты и польские наемники из «Формозы», взявшие себе имя в честь отряда «морских котиков» вооруженных сил Польши. Эти авантюристы утверждают, что уже находятся на Украине и даже позируют в неком бункере с демоническими флагами. Правда пока про свои «подвиги» не рассказывают.

Известно и о кондотьерах из более экзотических стран – например, Бразилии. Португальское издание «Publico» опубликовало интервью с этими «воинами света», которые вместе с португальскими экс-командос готовились к вылету в сторону Киева.

Едут в Незалежную за порцией адреналина и сомнительной славы даже бывшие телезвезды. Португалец Нуно Мачадо, экс-звезда реалити-шоу «Дом Секретов», сообщил изданию «Noticias ao Minuto», что с пятью товарищами ждет документов, чтобы купить билет в Польшу, а потом оттуда переходить границу.

Южнокорейский блогер Ли Гын объявил, что отправился на Украину вместе с членами охранной компании ROKSEAL, генеральным директором которой он является. Себя парень называет капитаном в отставке, заявляет о службе в элитном подразделении корейских «морских котиков». О том, насколько Ли Гын знаком с ситуацией в стране, за которую он готов воевать, говорит один факт. Только прибыв на Украину, он через интернет поблагодарил украинцев за «помощь во время Корейской войны». И это притом, что украинцы тогда если кому-то и помогали, то никак не капиталистической Южной Корее, откуда родом Ли Гын, а коммунистической Северной Корее. Дело-то происходило еще во времена СССР. Впрочем, официальный Сеул не оценил порыв своего соотечественника сражаться на передовой и уже пообещали, что по возвращению он будет наказан – поскольку подданным Южной Кореи на время военного положения запрещен въезд на Украину. Если, конечно, Ли Гыну удастся вернуться домой.

Министерство обороны России уже напомнило всем иностранным добровольцам, воюющим на стороне киевского режима, что по международному гуманитарного права они не имею права на статус военнопленного и соответствующее гуманное отношение. В лучшем случае их ждет тюрьма. Хотя более вероятен, другой, более печальный для них, исход.

Впрочем, многие из наемников уже понимают, что «легкой прогулки» против российских войск у них не будет. Как пишет «Дейли Мейл», журналисты связались с руководителем «Грузинского национального легиона» Мамукой Мамулашвили, который организовал целую сеть лагерей по подготовке иностранных наемников, и двумя британцами, которые там тренируются. Один из них, 25-летний бывший военный по имени Том дал совет британским читателям: «Мой совет тем, кто хочет приехать сюда за острыми ощущениями: сидите дома, скорее всего, вас убьют, это не компьютерная игра».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Чем отличаются добровольцы и наемники

Эмиль САЙФУЛЛИН, сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, эксперт РСМД.

- Согласно международному гуманитарному праву, добровольческие отряды участвующие в международном вооружённом конфликте за одну из сторон, должны соответствовать нескольким обязательным требованиям. Во-первых, иметь во главе лицо, ответственное за данный добровольческих отряд, т.е. конкретное командование, во-вторых, должны иметь явственно видимые издали отличительную форму и знак, в-третьих, открыто носить оружие и в-четвёртых, обязаны соблюдать в своих действиях законы и обычаи войны.

При этом необходимо сразу четко разграничить понятия доброволец и наемник, несмотря на некоторые схожие моменты. Да, и доброволец и наемник — это люди, не являющиеся гражданами государства, находящего в конфликте, но если доброволец руководствуется внутренними отношением к конфликту, то наёмником движет лишь корыстные мотивы. Государство, за которое воюет данный доброволец может взять его на довольствие и даже выплачивать какие-то средства для существования, но, размеры данных выплат и любых других компенсаций не могут быть выше, чем у обычного военнослужащего этого государства соответствующего ранга. В случая же, когда под видом добровольческих отрядов, их личный состав получает несоизмеримо большие выплаты по сравнению с кадровыми военными этого государства, речь безусловно уже идёт о наемничестве.

Доброволец, согласно международному гуманитарному праву – это законный участник вооружённого конфликта, наёмник – преступник, подлежащий уголовному преследованию. В уголовном кодексе России это статься 359, а в уголовном кодексе Украины это статья 447.

Если говорить о таком понятии как частные военные компании (ЧВК), то их статус в международном праве не установлен, на практике, как правило их относят к гражданским лицам. Однако необходимо понимать, что ЧВК сегодня это официально зарегистрированное и действующее в установленном законом своего государства регистрации порядке. У них широкий спектр услуг, оказываемых в условиях вооружённых конфликтов – от логистики, строительства, снабжения, охраны, до разведки и технического обслуживания военной техники и т.д. Работа в ситуациях повышенной опасности даёт возможность зарабатывать сотрудникам западных ЧВК от 1500 долларов в сутки. Государство может привлечь иностранные ЧВК для вышеозначенных целей, исключая только непосредственное участие в боевых действиях. В случаях, когда сотрудники ЧВК непосредственно принимают участие в вооружённом конфликте, попросту говоря воют за одну из сторон конфликта, речь уже идёт о наемничестве. И ответственность будут нести за это, как сотрудники ЧВК, их руководство, так и государство – наниматель.