Бастрыкин поручил дать оценку украинским чиновникам, которые делают из людей заложников

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следственный комитет России больше не намерен мириться с тем, что боевики националистических батальонов на Украине при поддержке местных властей продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" мирных граждан. Их заставляют брать в руки оружие, чтобы подставить под огонь российских военнослужащих. В это же время многие украинские военнослужащие просачиваются через заградительные отряды в женской одежде и бегут за границу.

- Накануне в Интернете появилось видеообращение главы Сумской областной госадминистрации Дмитрия Живицкого, который заявил, что украинские военные отказываются принимать любой российский транспорт, в том числе и гуманитарные конвои. Большую настороженность вызывают факты дискриминации тысяч иностранных граждан, которым в нарушение всех общепринятых норм международного права также чинятся препятствия в эвакуации. Эта печальная тенденция свидетельствует о полном игнорировании норм международного гуманитарного права властями Украины, - заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил руководителю управления правового обеспечения и международного сотрудничества Олегу Михайлову во взаимодействии с МИД России тщательным образом изучить все известные факты противоправных действий в отношении иностранных граждан, которые фактически находятся в заложниках, а также установить их личности для последующего признания потерпевшими.

Также Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Генпрокуратуры Украины по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела). Причиной тому стали заявления генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, которая сообщила о возбуждении ряда безосновательных и незаконных уголовных дел в отношении российских деятелей культуры, которые по ее мнению "посягают на территориальную целостность страны".

В ряде украинских СМИ сообщается о задержании националистами на украино-молдавской границе сына и внука известной советской певицы Софии Ротару, которые отказались воевать с российскими военнослужащими.