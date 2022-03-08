Лидер волонтеров из Донецка: «Это - не военные, это ублюдки, которые прикрываются мирным населением»

Боец ВСУ на блок-посте в Житомирской области. Фото: REUTERS

Андрей Лысенко, лидер волонтерского движения, зам. начальника желдорцеха на обогатительной фабрике Донецка, рассказал корреспонденту kp.ru Александру Гамову о ситуации в регионе. По его словам, украинская сторона умышленно разделяет семьи и прикрывается людьми в своих интересах.

- ...Алло, Андрей! Предыдущую вы нашу публикацию видели?

- Да.

- Меня тогда что заинтересовало, прежде всего? Это - то, что у вас информация и с этой стороны, и с той. Скажите, как сейчас у вас связь налажена - с вашими знакомыми на Украине? Как там настроение? С кем общаетесь?

- Я только что был на связи со знакомыми… Беженцы Волновахи, люди в шоке. Дело в том, что украинская сторона не выпускала их с Волновахи. Разделили семьи. Ребенок (не слышно), а мама осталась здесь, у нас, в Донецке.

- Еще раз? Не все слышно. Связь плохая.

- Ребенок раненый. Его увезли в Доброполье, а здесь, с этой стороны наши освободили, и мама (не слышно) сейчас не находит себе место, что с ребенком. Связи нет никакой.

У нас всем обеспечены люди, находятся в теплых помещениях, накормленные, сытые все. Волонтерские организации помогают... А что с той стороны творится, они не понимают.

Нацики сейчас прикрываются людьми и не выпускают их из Мариуполя и из других близлежащих сел.

Это все надо передать мировому сообществу, как такое возможно с современном мире. Это настоящие фашисты, с которыми даже правительство Украины не может договориться. Оно их здесь не контролирует.

- Андрей, вот перед началом операции у вас были звонки в Одессу, в Житомир и в другие места. Сейчас удается или там просто телефоны не работают?

- «Водафон» (оператор мобильной связи) не работает.

- А, там просто некому звонить.

- Нет, у нас нет связи. Так же мне в интернете пишут с разных регионов: что нам делать.

Я вчера выпустил обращение, и сказал, что если вы увидите войска вооруженных сил Украины у себя в селе, вы должны немедленно это село покинуть. Почему? Потому что там, где нет населения и где нет военных, села проходятся свободно, никто никого не трогает.

- Ясно. Еще что пишут? Они пишут вам по электронной почте, да?

- Ну, не, в Telegram.

- Что еще пишут с той стороны? С Украины?

- Ну, с той стороны, с украинской - они не знают, как действуют, рассказывают какие-то там интересные вещи: а кто нам поможет вывезти? Люди, которые никогда не сталкивались с войной, они не понимают ситуации. И говорят, ну, человек, вам легко рассуждать.

- А вы что?

- А я говорю, тикайте нафиг оттудова, если есть возможность эвакуироваться, эвакуируйтесь. Они не понимаю.. Вот когда их настигнет война, тогда они поймут, что это такое. А так они в реальности ничего не понимают. И не готовы к боевым действиям. Мирное население. Даже в плане - выжить как.

- Понятно. Много вам приходится общаться именно с украинцами?

- Много.

- Ну, ясно. Что еще у вас, какие прогнозы?

- Ну, быстро ничего не закончится. Она, думаю, будет продолжаться. Пока не произойдет уничтожение нацизма на Украине, пока не убедятся в том, что Украина не больше не будет нацистским государством и будет с нейтральным статусом. Пока армия Украины сохранится, я думаю, эта война не закончится. Это - не военные, это ублюдки, которые прикрываются мирным населением. И таких ублюдков только уничтожать надо.

- Спасибо. Берегите себя, Андрей.

- Спасибо!

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