Наталья Поклонская уже раздает гуманитарку в Херсоне

Наталья Поклонская, судя по ее признанию в соцсетях, развозит гуманитарную помощь по югу Украины. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В кроссовках, камуфляже и бронежилете. Такое фото выложила в интернет бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская. Теперь она - зам главы Россотрудничества. И, судя по ее признанию в соцсетях, развозит гуманитарную помощь по югу Украины. Но дело идет не так просто.

"Запугивать людей и угрожать расправой за получение необходимых продуктов питания — это ведь противоречит здравому смыслу и человеческому естеству", - написала Поклонская под своим фото.

"Я хочу поделиться увиденным лично, и это правда, - продолжает Наталья. - Мной совместно с Росгвардией доставляются продукты в Херсонскую область, а также необходимые медпрепараты. Из-за отсутствия этого люди находятся на грани гуманитарной катастрофы, а в случае получения продуктов от нас подвергаются гонению — вплоть до поджогов домов".

Поклонская пишет, что именно поэтому не указывает населенные пункты и не показывает фото людей, получающих гуманитарку.

Эти пакеты с продовольствием скоро отправятся нуждающимся.

Зам главы Россотрудничества поясняет - кто угрожает населению. Это националистическое подполье на уже освобожденных от украинских войск территориях.

- Мирное население оказалось заложником в руках у местных ячеек сопротивления спецоперации, которые создают невозможные для выживания людей условия, - пишет Поклонская, обещая, что все равно продолжит заниматься развозом помощи "из чувства сострадания, а также родства".

Экс-прокурор Крыма, которая, кстати, числится в розыске на Украине, закончила свою публикацию утверждением, что русские и украинцы один народ.

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