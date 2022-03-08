Санкции Запада не смогли сломить ни Иран, ни Венесуэлу, ни Северную Корею. Россию тем более не смогут

3а 10 дней против России было введено 5,5 тысяч разнообразных санкций. Фото: REUTERS

«Санкции из ада», обещанные Западом России за ее действия на Украине, принимаются буквально каждый день. Уже подсчитано, что всего за 10 дней против России было введено 5,5 тысяч разнообразных санкций. Это рекорд всех времен. Так, против Ирана за 40 лет ввели 3,6 тысяч санкций, против Сирии с 2011 года — 2,6 тысяч санкций. А, например, против такого, казалось бы, мирового «изгоя» как Северная Корея — за все время ввели чуть более 2 тысяч ограничений.

«Комсомолка» вспоминает, как вводили рестрикции против «врагов Америки» и к чему они привели.

Иран: привыкли все производить самостоятельно

Первые санкции США против Ирана были введены в 1979 году после Исламской революции, свергшей шахский режим. Поводом стал захват американского посольства и его сотрудников в Тегеране. Тогда Вашингтон прекратил закупку иранской нефти, заморозил иранские вклады в американских банках и их зарубежных филиалах, запретил продажу Ирану запчастей для военного снаряжения. После разрыва дипотношений в 1980 году введен запрет на экспорт американских товаров в Иран, включая продовольствие и медикаменты, на денежные переводы в эту страну, а также на импорт иранских товаров.

В последующие годы санкционный режим США корректировался - часть запретов отменялась, другая ужесточалась, вводились новые. Основные причины для новых санкций - обвинения Ирана в поддержке терроризма, нарушении прав человека, запуск ракетно-ядерной программы.

В 2012 году американцы заблокировали активы правительства и финансовых институтов Ирана, включая его Центробанк. В том же году страну отключили от платежной системы SWIFT. В 2013-м иранская валюта - риал была исключена из международной финансовой системы.

Вот как отреагировал на эту вакханалию верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи: «Вводя санкции, США хотели парализовать и остановить рост национальной экономики, однако на деле все закончилось движением в сторону самодостаточности Ирана. Иранская нация в течение многих лет импортировала все, а теперь выработала привычку все производить».

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Северная Корея: 70 лет под давлением не помешали создать ядерную программу

«Ветеран» американских санкций - Северная Корея. СЩА ввели их против нее в 1950 году, с началом Корейской войны. Эмбарго было снято в 2008 году, но в 2010 году американцы ввели новые санкции, неоднократно расширявшиеся. Сейчас импорт товаров из КНДР в США запрещен, экспорт регулируется специальными лицензиями.

В 2006 году, после первого испытания ядерного оружия в КНДР, санкции на Пхеньян наложил Совбез ООН. Они включали эмбарго на вооружения, материалы и оборудование для ракетной или ядерной программ, предметы роскоши, замораживание счетов и запрет на поездки лиц, связанных с военпромом КНДР. В последующие годы с каждым новым ядерным испытанием, которые продолжала Северная Корея, вводили новые санкции.

Но не лишним будет напомнить, как еще совсем недавно предыдущий президент США Трамп с энтузиазмом встречался с лидером КНДР и надеялся «поладить с этим парнем». Видно, все введенные санкции против Пхеньяна все же своей цели так и не достигли.

Венесуэла: американцы долго сопротивлялись, но пошли на переговоры с Мадуро

Относительный «новичок» в списке санкционных стран - Венесуэла. Первые санкции против нее США приняли еще в «нулевых». Под американскими запретами и ограничениями - государственная нефтяная компания Венесуэлы (PdVSA), правительство страны и Центральный банк. США и еще 57 стран попросту перестали признавать Николаса Мадуро президентом страны, объявив им председателя нацсобрания Хуана Гуайдо.

Как и в случае с Ираном, санкции Венесуэле объявляются и за «поддержку терроризма», и за нарушения прав человека, и даже за «наркотерроризм». Соединённые Штаты запретили венесуэльским гражданам любую коммерческую деятельность на территории США. Ну и, разумеется, визовые ограничения, санкции против финансового сектора страны и, как задумывалось, в «нокаут» страну должен был отправить запрет на покупку венесуэльской нефти, главного источника доходов Каракаса.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но в минувшую субботу высокопоставленные представители США провели в Каракасе переговоры - нет, не с «признанным» американцами Гуайдо, а «непризнанным» ими Мадуро! С чего бы это? Все очень просто: Вашингтон рассматривает возможность возобновить покупку венесуэльской нефти, отказавшись от российской. А где же принципы? «Венесуэла и США договорились работать над определением форматов взаимовыгодного сотрудничества, встреча была уважительная, искренняя и дипломатичная», - заявил законный глава Венесуэлы Николас Мадуро, которого американцы своими санкциями вроде бы как «обнулили». А только их приперло - он и воскрес!

Вместо эпилога

Одним концом по барину, другим - по мужику…

Выясняется, что санкции - дело очень обоюдоострое. Запал некоторых европейских лидеров, которые требуют отказаться от российских энергоносителей, остужают уже их же западные коллеги. Понимание того, что ты уже не единоличный хозяин мира, дается очень трудно, и без отчаянной борьбы Запад не сделает ни единого шага назад в отношении России.

И еще важное о санкциях. Одна из главных причин, по которым Запад вводил их против разных стран, - их желание приобрести ядерный статус. Правда, и тут он проявлял восхитительную избирательность. Против Ирана, Северной Кореи, Ирака, Ливии - без каких-либо сомнений. А вот против известных, но негласных членов «ядерного клуба» - никаких. В число последних, как теперь ясно, входила и Украина, ядерные амбиции и приготовления которой США, полностью контролировавшие эту страну, в упор не видели.

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