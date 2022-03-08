Зеленский "охладел к НАТО" и готов обсуждать судьбы Крыма и Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американской телекомпании АВС, которое многие тут же объявили чуть ли не весточкой голубя мира. Какие две самые важные вещи он объявил, общаясь с американскими журналистами?

Что он готов отложить в сторону вопрос о вступлении Украины в НАТО: "Касательно НАТО, я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ".

И о ситуации с Крымом и Донбассом: "мы можем обсуждать вопросы, касающиеся временно оккупированных территорий и непризнанных республик, которых не признал никто, кроме России, этих псевдореспублик, мы можем найти компромисс о дальнейшей судьбе этих территорий".

Неужели вы не чувствуете по употребляемой Зеленским лексике в отношении Крыма и ЛДНР, насколько сильно Зеленский хочет мира, как он буквально бьется за прекращение боевых действий? Вот и я тоже не чувствую. Даже с учетом якобы зашифрованного сигнала о мире, вот эти "псевдореспублики", "территории", "временно оккупированные" – это, извините, не язык мира. Это презрение и отчуждение.

Удивительно, что он так и не понял, что вопрос о признании Крыма в составе России не обсуждается, что вопрос о признании ДНР и ЛНР стоял в самом начале спецоперации по вразумлению Украины, а сейчас тоже не стоит. Потому что сейчас стоят три вопроса – о сохранении или превращении в псевдореспублику самой Украины, о денацификации и демилитаризации Украины. Кстати, к денацификации Зеленский относится крайне негативно: "Денацификация, которую предлагает Путин, это уничтожение нации, это нацизм, как в 40-х годах".

Украинский президент так и не дошел до понимания, что нацизм, как в 40-х годах", это как раз его нынешняя Украина, где запрещают читать и учиться на родном языке, где запрещают книги и фильмы только из-за страны происхождения, где ветерана Великой Отечественной молодые ублюдки-штурмовики, которых распирает националистическая гордость, могут оскорбить, избить и даже убить. А он этим ублюдкам, как мразям из "Торнадо", выдал оружие, которым они сейчас терроризируют население.

Это не покаяние, это не компромисс, это просто попытка потянуть время в надежде, что НАТО все же ввяжется за него, что дадут или ракеты, или самолеты, что приедут фашисты из других стран, чтобы лечь в украинскую землю или стать трупами, которых растерзают на куски собаками. Он и на НАТО надул губки, как капризный мальчик, которому родители не дали приглянувшуюся игрушку.

Нет ни одной причины верить Зеленскому, который готов на все, лишь бы сейчас притормозить процесс очищения Украины. Хоть на день, хоть на миг. Потому что он делает все по известному рецепту, ставшему популярным в 2014-м: "Обещайте этим мразям все, что угодно – а вешать мы их будем потом".

Это мы уже проходили. Конституцию Украины сначала поменяй, Володя.

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