Путин подписал закон о поддержке людей и бизнеса: Кому и как помогут «спастись» от санкций

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Западные санкции больно бьют по многим из нас - как по обычным людям, так и по бизнесменам. Чтобы смягчить этот удар, власти подготовили закон об антикризисных мерах. В нем перечислены меры поддержки россиян и бизнеса в условиях санкций. Во вторник, 8 марта его подписал Владимир Путин.

Рассказываем про пять главных положений нового закона.

1. Индексация вне плана

Правительство получило право проводить дополнительную индексацию пенсий в течение 2022 года.

Обычно пенсии повышают с января. И индексируют их на размер прошлогодней инфляции. Но в нынешнем году из-за пандемии, а теперь еще и санкций есть риск, что рост цен ускорится. И тогда правительство сможет «подтянуть» пенсии к реальной инфляции.

2. Лекарства никуда не уедут

Вводится ограничение на вывоз иностранных лекарств. Речь идет о препаратах, привезенных из стран, которые ввели санкции против России. Запрет не распространяется на россиян, которые едут за границу и везут с собой лекарства для личного пользования.

3. Привет, студент

Правительство получает право упрощать правила приема в российские вузы для наших студентов, отчисленных из иностранных учебных заведений. В последние дни мы часто слышим о подобных случаях.

4. Доверяй, не проверяй

Вводится запрет на плановые проверки индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса до конца 2022 года. Исключения составят компании, чья работа связана с риском для жизни и здоровья.

Кроме того, все IT-компании на три года будут освобождены не только от проверок контрольными органами, но и от налога на прибыль.

5. Ура, каникулы!

Обычные россияне, а также предприятия малого и среднего бизнеса получают право на кредитные каникулы до 30 сентября 2022 года.

Кредитные каникулы - это период, в течение которого можно не платить долг. Штрафные санкции при этом не начисляются, отсутствие платежа не считается просрочкой.

Каникулы можно будет получить, если кредитный договор был оформлен до 1 марта 2022 года. Для этого нужно обратиться в банк с заявлением. Сделать это можно до 30 сентября.

Напомним, кредитные каникулы действовали в России во время пандемии коронавируса - с 20 марта 2020 года по 30 сентября 2021 года и с 1 ноября по 31 декабря 2021-го.

Воспользоваться «новыми» каникулами смогут все заемщики. Включая тех, кто уже воспользовался такой возможностью в пандемию. При этом важно помнить, что начисление процентов во время кредитных каникул не останавливается. Просто их выплата переносится на более поздний срок.

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