США запретили импорт российских энергоресурсов

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Международный женский день в последние годы все шире отмечается в США, но пока не является там федеральным праздничным днем.

Так что выступив с самого утра с поздравлением по случаю праздника, Байден продолжил усердно трудиться в силу своих возможностей и заодно объявил о новом пакете антироссийских санкций.

Еще до начала трансляции его выступления многие эксперты уверенно заявляли, что речь пойдет о запрете импорта в США российской нефти.

Так и оно и произошло: США запрещают поставки на свою территорию российских энергоносителей, включая нефть и газ.

Для США, на первый взгляд, эта ограничительная мера не является критичной: в текущем году доля России в американском нефтеимпорте составляла 3%. Но Америка закупает и другие российские энергоресурсы – мазут, иные нефтепродукты, газ. И вот общая доля энергоносителей, которую теперь потеряют Штаты, станет весьма заметной для американской экономики.

Пока же Байден признал, что «новые санкции против России приведут к дальнейшему росту цен на топливо на американских АЗС».

Простые американцы умоляли Белый дом не отказываться от российской нефти: еще до решения о запрете ее импорта цены на бензин в американских городах уже пробили рекордную отметку - $5 за галлон (порядка $1,3 за литр). И однозначно будут расти дальше: на биржах стоимость барреля нефти с поставками в мае уже достигает $200.

Европа, доля импорта российской нефти которой нередко приближается к 50% от минимальных потребностей, аналогичные ограничения вряд ли введет. И Байден, по окончании своего выступления отказавшийся отвечать на вопросы журналистов, сказал, что понимает европейских союзников США, если они не смогут присоединиться к объявленному сегодня запрету.

Российское правительство предполагало такое развитие событий. Оно позволит нашей стране отказаться от обязательств продавать энергоносители в государство, возглавляющее список недружественных нам стран. Более того, решение США существенно пополнит российскую госказну: вице-премьер Александр Новак накануне спрогнозировал рост цен до $300 за баррель и выше.

Ранее об отказе от российских нефти и газа заявили в Великобритании - Лондон пообещал прекратить импорт углеводородов из нашей страны до конца 2022 года. Страны Евросоюза обещают достичь "энергонезависимости" к 2030 году. А пока глава МИД ФРГ Анналена Бербок прокомментировала возможность отказа от нефти из РФ таким образом: "Если Германия запретит импорт российской нефти, то транспорт остановится".

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Цена на нефть близка к историческому максимуму. В далеком 2008 году баррель «черного золота» продавали почти по $150. В понедельник, 7 марта, цена на бирже доходила до $130. Для российского бюджета такое положение вещей – сплошной плюс. Наша казна сводится без дефицита при $60 за баррель. Нынешние цены вдвое выше. Да еще и курс доллара резко подскочил (подробности)