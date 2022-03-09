Из-за дефицита на авторынке в России появился новый вид бизнеса: «Продам место в очереди на машину за 500 тысяч рублей»

Пока одни автолюбители сокрушаются по поводу дефицита и взлетевших цен, другие спокойненько на этом наживаются. Фото: Дмитрий БРУШКО

«ВЫ НЕ ДУМАЙТЕ, Я НЕ СПЕКУЛЯНТ»

Volkswagen остановил производство. Hyundai выключил конвейер. Volvo прекратил поставки. Porsche, BMW, General Motors, Nissan, Toyota – список производителей, которые постоянно или временно отказываются работать с Россией, растет с каждым днем. Автомобили стали дефицитом, за ними выстраиваются очереди.

Но началось это не вчера и даже не 24 февраля. Началось это еще в разгар пандемии (помните такую?) – из-за проблем с поставками комплектующих во всем мире упало производство машин. Спрос сильно превышал предложение. Цены подскочили. Просто прийти и купить машину в автосалоне стало нельзя: люди платили задаток и вставали в очередь. Причем новое авто могло прийти через полгода, да еще и по более высокой цене.

А пока одни автолюбители сокрушаются по поводу дефицита и взлетевших цен, другие спокойненько на этом наживаются. В нашу жизнь пришло новое экономическое явление - перепродажа мест в очередях за новыми авто. Плати денежки – и становись на мое место, а не в хвост. И машину получишь быстро, а не через Х месяцев.

«Уступлю очередь на Порш-Кайен. Комплектация удачная. Детали - по запросу. Писать на воцап». «Продам очередь на новый Тойота Прадо, белый перламутр». И т. д. и т. п. География таких объявлений — от Владивостока до Калининграда и от Мурманска до Ставрополя. Разбег марок и моделей — все, что катится: от родного ВАЗа и румынской Dacia до навороченных «мерсов» и «бумеров». Разброс цен — от 20 тысяч (считай, даром) за скромную KIA-Rio в Ярославской области до полумиллиона за ту самую Тойоту Прадо, цвета белый перламутр в нефтяной столице Тюмени.

Сообщения о столь нетрадиционных продажах можно встретить не только на привычных сайтах объявлений. Для любителей влезть без очереди есть даже специальный портал Auto-ochered.ru. Кстати, существует он, судя по архиву объявлений, уже как минимум, лет десять. Но если раньше такие заявки появлялись примерно раз в месяц, то теперь каждый день.

Звоню по одному из телефонов. Продается очередь на BMW X7. Цена машины - без малого 8,8 млн рублей, за эти деньги в Москве можно однушку купить. Стоимость переуступки - «всего» 200 тысяч руб.

- Вы не думайте, я не спекулянт, у меня другой бизнес, - говорит мне Алексей, владелец компании по продаже медицинского оборудования. - Я еще в октябре прошлого года заказал себе новенькую Икс-7. Хотел белую на рыжей коже, но такой не было, поэтому заказал другую. Вот очередь на нее и продаю.

Почему же решил отказаться от своего места в очереди?

- Потому что нашелся человек, который продавал очередь как раз на такую же «семерку», как я мечтал - белую с рыжей кожей, - пояснил собеседник. - И просил за переуступку 200 тысяч. Я у него купил. Поэтому та машина, которую я заказывал, мне уже не нужна.

ВСЕ НА ЧЕСТНОМ СЛОВЕ

За своей рыжей Алексей ездил из Москвы в Воронеж. Туда на самолете, обратно на новенькой «бэхе».

- Пришли мы с покупателем, у которого я приобрел место в очереди, в официальный дилерский центр, - рассказывает Алексей. - Он предупредил менеджера, что покупателем буду я, тот и бровью не повел. И мы спокойно оформили договор купли-продажи на меня. Заплатил я деньги в кассу, получил автомобиль, ключи, все документы, и только после этого перевел продавцу на карту обещанные 200 тысяч.

- И что, он не попросил никаких гарантий? Даже друзей крепких с собой не привел?

- Нет, все на честном слове. Я с московским опытом жизни никогда бы на такое не пошел, потому что после того, как забрал машину, мог бы ему запросто сказать: извините, я передумал платить за переуступку. И что бы он мне не сделал? Ничего.

- А если я вам после продажи такое скажу?

- Риск, конечно, есть, - соглашается Алексей. - Но мы перед сделкой познакомимся, можете ко мне домой зайти, я вам свои паспортные данные и адрес скину…

И таки скинул, не дожидаясь моего положительного ответа. Серия, номер, домашний адрес - вплоть до квартиры. Вот такие открытые нынче бизнесмены.

Теперь новые автомобили в России стали дефицитом, за ними выстраиваются очереди. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ЭТО ВООБЩЕ ЗАКОННО?

Сделка, конечно, таит в себе риски. Да и не совсем понятно, законно ли это.

- Речь идет о переуступке своих прав, здесь нет ничего противозаконного, - поясняет адвокат Игорь Стремоусов. - Но строго говоря, переуступку можно рассматривать лишь в том случае, если в предварительном договоре покупателя и продавца (магазина) предусмотрена возможность замены стороны. То есть покупатель может передать свои права на покупку третьим лицам. Если это не закреплено, то магазин может отказаться продавать машину другому человеку, и ничего с этим не сделаешь.

В этом случае у покупателя, на которого оформлен предварительный договор купли-продажи, два выхода. Первый - отказаться от покупки, и тогда автомобиль поступит в свободную продажу. Вот откуда иногда вдруг попадаются в автосалонах приличные машины процентов на десять дешевле других.

Но есть и второй путь.

- Покупатель, с которым магазин заключил предварительный договор, может выкупить машину и тут же продать ее другому человеку за обговоренную цену, - говорит адвокат. - Прямо не выезжая из магазина.

МАГАЗИН — ПРОТИВ!

Но как все это работает на практике? Иду в тот самый магазин, куда вот-вот должны доставить новенькую Х7 для Алексея. Смотрю в его предварительный договор (он мне прислал документ по электронной почте) - плохо дело. Там черным по белому написано на первой странице: «Покупатель не намерен уступать права договора купли-продажи третьим лицам». Ничего себе засада!

- Да не обращайте внимания, контора пишет! - успокоил меня Алексей. - Это у них стандартная форма.

- Да нет проблем, - миролюбиво подтвердил слова Алексея менеджер магазина. - Старый договор рвем, новый пишем. Оформляем машину на вас. По той же цене.

- А если я закажу сейчас машину и захочу ее перепродать, то можно на этот случай внести в договор пункт о праве переуступки?

- Легко, - отвечает менеджер.

Такой же позиции придерживались и в автосалоне, торгующем «Мерседесами». Но не все оказались столь сговорчивы.

- Если вам будут предлагать переуступку в нашем салоне, то не верьте, мы не дадим этого сделать, - твердо сказал менеджер одного из официальных дилеров, продающих автомобили «Шкода». - Исключение только для родственников, причем родство должно быть подтверждено документально. Не хотим поощрять такой бизнес. Потому что сейчас это пока единичные случаи, а если упростить процедуру, то вокруг официального дилера, например, нас, возникнут разные серые фирмочки по перепродаже, нам это не надо.

А стоит ли овчинка выделки - покупать место в очереди, кормить «продавцов»? Оказывается, стоит. Потому что если покупать BMW Х7 у Алексея, то даже с оплатой переуступки это выйдет меньше 9 млн. А в московских автосалонах такая машина, чтобы прийти и сразу уехать на ней, стоит 9,4-9,6 млн руб. Экономия очевидна. То же самое и по другим маркам.

Что почем Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВОПРОС РЕБРОМ

А деньги когда отдавать?

- Тот, кто покупает очередь, должен быть уверен, что в магазине не будут возражать против переуступки. Поэтому ни в коем случае не нужно отдавать деньги заранее, до того как в магазине это подтвердят. И лучше не только устно, но и составив дополнительное соглашение о переуступке, либо уже сразу договор купли-продажи с конечным покупателем, - советует адвокат Игорь Стремоусов.

А как быть продавцу очереди, чтобы ловкач-покупатель не укатил на новенькой машине, забыв про оплату? В этом случае можно прибегнуть к помощи посредника, которому доверяют обе стороны. Например, к адвокату. Он поможет составить грамотный договор переуступки и обеспечит передачу денег без обмана. Такие услуги опрошенные мной столичные адвокаты готовы оказать за 10 000 рублей.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Дефицит - это надолго

- Продажа мест в очереди за автомобилями - следствие глобального кризиса в автомобильной промышленности, - говорит официальный представитель агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

По словам эксперта, главная причина этой ситуации - дефицит микрочипов. Они входят в состав абсолютно всей техники - от микроволновки до автомобиля и ракеты. Из-за пандемии и удаленки вырос спрос на технику, и производители просто не в состоянии обеспечить мир чипами. А когда против России ввели санкции, к ним присоединился Тайвань. В этой стране производится больше половины (!) микрочипов мира. Из-за этого в стране остановили конвейеры многие заводы, включая АвтоВАЗ. По словам эксперта, проблема глобального дефицита микрочипов вряд ли решится в нынешнем году.

- Мы видим, с одной стороны, снижение числа автомобилей на рынке, а с другой, - рост цен, - продолжает Азат Тимерханов. - Это приведет к дальнейшему падению продаж легковых автомобилей.

И уж кому на руку эта ситуация, так это автодилерам. Еще никогда у них не было такой прибыли.

- Ситуация на руку и автопроизводителям, и в гораздо большей степени - дилерам. Никогда ранее последние не имели такой прибыли. Если раньше у них было 5% с автомобиля плюс премии от компании по итогам года, то сейчас доходность выросла раз в десять. К машине за миллион рублей они прибавляют уже 500-700 тысяч. Автопроизводители тоже получили колоссальную прибыль, избежали затоваривания, распродали все остатки, у всех все хорошо, и никому не нужно, чтобы история с нехваткой чипов заканчивалась. И те, кто продают очереди, они тоже хотят заработать свою копеечку на этой вакханалии, - говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Но долго продолжаться это не может, считает эксперт.

- В конце концов дилеры поймут, что спрос упал настолько, что все, пора эту лавочку с искусственным дефицитом закрывать, - уверен Шапарин.