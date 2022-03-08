Эксперты: Для России отказ Америки от импорта нефти не является критичным

Согласно экспертному мнению, введенный запрет не носит критического характера ни для России, ни для Америки. Фото: Shutterstock

США и Великобритания синхронно объявили о запрете на импорт российских нефти и газа. Правда, если в случае с Америкой ограничения вступают в силу немедленно, то Великобритания пообещала отказаться от углеводородов из России только к концу 2022 году.

При этом президент США Джо Байден заявил, что страны ЕС не могут присоединиться к нефтяным санкциям по причине большой зависимости от энергоресурсов.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин напомнил, что поставки российской нефти в Америку составляли в лучшие времена 700 тысяч баррелей в сутки, при общей объеме нашего экспорта – 4,5 млн баррелей в сутки. То есть запрет не носит критического характера ни для России, ни для Америки. При этом 60% российской нефти идет в Евросоюз, который никаких санкций пока не вводит.

- Санкции в отношении российского газа вообще чисто символические. Мы его в США и так не поставляли, - говорит Пикин.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Фото: YouTube

При этом эксперт уверен, что санкции больно ударят по карманам американских и британских потребителей. Потому что цены на бензин формируются от биржевой цены. Теперь можно ожидать, что нефть взлетит до абсолютных исторических рекордов в $150-170 за баррель и выше.

- Британцы увидят новые цены за отопление уже в платежках в следующем месяце, и они будут огромные. Что касается бензина, то это немедленный эффект. В Британии он может уйти до 3 евро за литр (350 рублей по текущему курсу), в США – до $1,5 (158 рублей). Суммарные потери потребителей от антироссийских санкций составят триллионы долларов в год, - сказал Сергей Пикин.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в свою очередь отметил, что у России не будет проблем с тем, чтобы продать высвободившуюся нефть.

- По сути Америка заберет часть нефти с азиатских рынков, а мы в свою очередь будем поставлять в Азию. То есть произойдет обмен рынками сбыта, - заявил Юшков.

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