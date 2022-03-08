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Экономика8 марта 2022 17:21

Эксперты: Для России отказ Америки от импорта нефти не является критичным

Цены на заправках за океаном уже бьют рекорды
Авторы (2):
Александра КОЧНЕВА
Александра КОЧНЕВА
Виктор МАТРОСОВ
Виктор МАТРОСОВ
Согласно экспертному мнению, введенный запрет не носит критического характера ни для России, ни для Америки.

Согласно экспертному мнению, введенный запрет не носит критического характера ни для России, ни для Америки.

Фото: Shutterstock

США и Великобритания синхронно объявили о запрете на импорт российских нефти и газа. Правда, если в случае с Америкой ограничения вступают в силу немедленно, то Великобритания пообещала отказаться от углеводородов из России только к концу 2022 году.

При этом президент США Джо Байден заявил, что страны ЕС не могут присоединиться к нефтяным санкциям по причине большой зависимости от энергоресурсов.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин напомнил, что поставки российской нефти в Америку составляли в лучшие времена 700 тысяч баррелей в сутки, при общей объеме нашего экспорта – 4,5 млн баррелей в сутки. То есть запрет не носит критического характера ни для России, ни для Америки. При этом 60% российской нефти идет в Евросоюз, который никаких санкций пока не вводит.

- Санкции в отношении российского газа вообще чисто символические. Мы его в США и так не поставляли, - говорит Пикин.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Фото: YouTube

При этом эксперт уверен, что санкции больно ударят по карманам американских и британских потребителей. Потому что цены на бензин формируются от биржевой цены. Теперь можно ожидать, что нефть взлетит до абсолютных исторических рекордов в $150-170 за баррель и выше.

- Британцы увидят новые цены за отопление уже в платежках в следующем месяце, и они будут огромные. Что касается бензина, то это немедленный эффект. В Британии он может уйти до 3 евро за литр (350 рублей по текущему курсу), в США – до $1,5 (158 рублей). Суммарные потери потребителей от антироссийских санкций составят триллионы долларов в год, - сказал Сергей Пикин.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в свою очередь отметил, что у России не будет проблем с тем, чтобы продать высвободившуюся нефть.

- По сути Америка заберет часть нефти с азиатских рынков, а мы в свою очередь будем поставлять в Азию. То есть произойдет обмен рынками сбыта, - заявил Юшков.

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