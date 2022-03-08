Карта спецоперации России на Украине: данные Минобороны за 8 марта 2022 года

Фото: Александр КОЦ

В течении минувших суток группировка войск ЛНР взяла под контроль населенные пункты Борсонино, Кременная, Песчанное, Варваровка, Пшеничное, Епифановка, Новодружеск и Белогоровка. За день подразделения республики продвинулись на 9 километров.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

За то же время подразделения Народной милиции ДНР, продолжая выдавливать нацбаты из Мариуполя, установили контроль над кварталом Осавиахим в этом портовом городе.

За минувший день бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 158 военных объектов на территории Украины, в том числе, аэродром военно-воздушных сил Украины Озерное в районе Житомира. За вчерашние сутки в воздухе были сбиты 2 МиГ-29 и один Су-27 ВВС Украины.

В целом с начала операции уничтожено 2482 объекта военной инфраструктуры Украины. В том числе, 87 пунктов управления и узлов связи, 79 РЛС и 866 танков и бронемашин.