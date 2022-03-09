Елизавета - дочь Петра - юна, смешлива и бодра

Императрица Елизавета в исполнении Юлии Хлыниной собирается заявить о себе Европе. Фото: Кадр из фильма

Жанр исторических драм про насыщенную жизнь русских императриц недавно жестко высмеяла режиссер Надежда Михалкова в своем сериале «Номинация». Там ее сестра Анна Михалкова играет популярную актрису, среди прочего она изображает как раз императрицу и очень от этого страдает, потому что диалоги - полная лажа, сценарий никакой и т. п. Сатира получилась, конечно, гипертрофированная, но факт остается фактом: сюжет в этом жанре - дело вторичное. Миллионы россиян (точнее, россиянок) любят такие истории за другое - красивую сказку, нарядные костюмы, шикарные дворцовые интерьеры, любовные линии. Это та же мелодрама, только еще интереснее. И без всяких там западных экспериментов, как, например, в британском проекте про Екатерину II «Великая», где наших князей и графьев играли чернокожие актеры.

Новый сериал «Елизавета» канал «Россия 1» презентует как историко-приключенческую сагу. Сама фигура дочери Петра I к этому очень располагает: современники описывали ее как необычайно красивую, разве что чуть курноса, дерзкую, своенравную, влюбчивую, легкую на подъем особу. Скучно жить точно не собиралась.

Елизавету в сериале играет Юлия Хлынина («Звоните Ди Каприо!», «Полет», «Угрюм-река»). 30-летняя актриса легко вжилась в образ своей героини, которой в начале истории всего 16. Итак, Петр I (Александр Балуев) в 1725 году, перед самой смертью, переписывает завещание и вверяет управление страной своей любимой, рожденной вне брака младшей дочери. Но до этих ли забот девчонке? Завет отца ей решительно не нравится. Это потом она отдаст должное реформам госуправления, освоит Сибирь и повелит заложить Московский университет. Пока ей хочется любить и быть любимой.

Но новые обстоятельства ее все же настигают, и вот она уже в центре вихря дворцовых интриг. Влиятельный вице-канцлер Остерман (Алексей Агранович) и князь Александр Меншиков числят себя ее врагами, мать, Екатерина I (Агриппина Стеклова), считает ее помехой на пути к власти. Любовь и ненависть, предательство и верность - юной Елизавете предстоит прожить полную суровых испытаний и неожиданных событий жизнь...

Россия - 1.

«Елизавета».

9, 10 марта, 21.20.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Янычар», второй заход

На прошлой неделе Первый канал отменил премьеру сериала «Янычар» в связи с переходом на информационное вещание. И вот вторая попытка. Итак, конец XVI века. Казак Алеха (Илья Малаков) едет в Палестину поклониться Деве Марии, исполняя завещание отца. Путь его лежит через Османскую империю, где во дворце султана его берут в плен. Отныне он янычар Али. Но нельзя казаку запретить мечтать о свободе...

Первый канал.

«Янычар».

9, 10 марта, 21.30.