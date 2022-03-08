Евгений Матвеев: «Когда я готовился играть Брежнева, мне рассказали, что главные его черты - доброта и острая чувствительность»

Евгений Матвеев в роли Шаповалова в фильме "Высокое звание", 1973 г. Фоотохроника ТАСС

У Евгения Матвеева есть черта, которая роднит его, например, с Арменом Джигарханяном или Всеволодом Санаевым: кажется, что они никогда не были молодыми. Во всяком случае, мы их такими почти не помним: они появились на экране, когда им было ощутимо за 30. (На самом деле, конечно, у них были роли, сыгранные в сравнительно молодом возрасте - просто настоящая слава пришла в зрелом).

Матвеева как киноактера страна узнала, когда ему было 35. На рубеже 50-х и 60-х у него случился целый залп громких фильмов: «Дом, в котором я живу», «Хождение по мукам», «Дело «пестрых», «Поднятая целина», «Воскресение», «Родная кровь»… Ну, а самые главные хиты с его участием, которые он заодно и поставил в качестве режиссера - «Любовь земная» и «Судьба» - появились, когда он уже разменял шестой десяток.

«ХОЧЕШЬ БАЛАЛАЙКУ? ЗАРАБОТАЙ И ИГРАЙ!»

Евгений Семенович появился на свет 8 марта 1922 года, в селе в Херсонской области. Мать была неграмотной украинской крестьянкой, отец - образованным русским красноармейцем. Он оставил жену с ребенком вскоре после его рождения. Она вернулась в родное село, и была там встречена, мягко говоря, холодно: отец не мог ей простить, что связалась с коммунистом и родила сына без церковного венчания. (По этой причине Женю в детстве называли байстрюком - то есть незаконнорожденным).

Дед его не любил. Когда Женя попросил его купить балалайку, коротко ответил: «Заработай и играй». В результате мальчик в девять лет сам заработал на инструмент, выполняя всякие мелкие поручения односельчан, сам научился играть и вскоре радовал всех частушками. «О! Это желание эмоционально владеть публикой…» - писал он много лет спустя в мемуарах. - «Это опиум, зараза, дурман! Поразительно, но она сама за этим и приходит в зрительный зал. Публика словно просит: «Всколыхни меня!», «Отвлеки от скучных буден жизни!..»

Вскоре мать с мальчиком переехала в город Цурюпинск - в 12 километрах от Херсона. А в Херсоне был настоящий театр, а при нем - студия, куда юный Матвеев немедленно и устроился. И заодно стал выходить на сцену в качестве статиста… Его заметил знаменитый актер Николай Черкасов, приехавший в Херсон с гастролями, и посоветовал отправиться в Киев - там режиссер Александр Довженко открыл киношколу. Матвеев туда поступил, а потом выяснилось, что со студентов будут брать за обучение брать деньги. А у восемнадцатилетнего парня их не было, он и так жил впроголодь - и от безвыходности решил покончить с собой. Стоял на берегу Днепра, в полном отчаянии смотрел на прорубь… И тут заметил голодную девочку, потерявшую маму. Матвеев вдруг пожалел ее, решил о ней позаботиться, отвел в комнатушку, где жил, чтобы согреть и накормить - так постепенно и забыл о своей драме. А деньги за его обучение потом Довженко внес сам.

Но все равно эту школу Матвеев закончить не смог - началась война, и он попал в Тюмень, в пехотное училище. Хотел на фронт, постоянно просился туда, но в итоге его в этом училище и оставили - в качестве преподавателя. (Потом Матвеев считал, что в нем заметили актерский талант, - он ведь еще и руководил самодеятельностью, - потому и решили «сберечь». Кстати, сам он заметил среди других курсантов талантливого Сашу Зацепина, и, в свою очередь, добился, чтобы его не отправляли на передовую. Зацепин потом стал выдающимся композитором, написавшим, в частности, музыку для лучших фильмов Леонида Гайдая).

И после войны Евгений остался в Тюмени - ему предложили играть в местном театре. Там он и встретил жену, с которой прожил 56 лет - почти рекорд для актерской профессии. Потом перешел в новосибирский театр «Красный факел», а оттуда - в московский Малый театр. И лишь в 30 лет, в 1952 году, дебютировал в кино.

КАК ОН ПЫТАЛСЯ ОБМАНУТЬ ШОЛОХОВА

Матвеев часто разъезжал в кино на лошадях, но с ними были связаны и большие драмы. На съемках «Поднятой целины» его Макар Нагульнов скачет на лошади галопом. Евгений Семенович перед этим встречался с Михаилом Шолоховым и соврал ему, что является прекрасным наездником. Шолохов, правда, мгновенно раскусил обман, а режиссер фильма - нет: он не подозревал, что актер будет нестись на лошади галопом впервые в жизни. Конь испугался включенных софитов, сбросил Матвеева и волочил за собой метров пятьдесят. Евгений Семенович порвал два мениска - ему пришлось долго лечиться.

Евгений Матвеев в фильме "Доброе утро". Фото: kino-teatr.ru

Еще худшая история случилась на театрализованном представлении, где Матвеев в образе Макара Нагульнова ехал на запряженной лошадьми тачанке. И опять кони испугались включенного на стадионе света, понесли, тачанка развалилась, Матвеев пролетел восемь метров по воздуху, упал… После долгого лечения его выписали из больницы инвалидом третьей группы. Хотели дать вторую - но это бы значило, что он не имеет права работать. Матвеев еле уговорил врачей не ломать ему карьеру.

И удивительным образом в карьере начался расцвет. Сначала в «Родной крови» он сыграл танкиста, получившего ранение (специально под актера сценарий переписали - чтобы оправдать его хромоту, придумали, что у героя не пробитое легкое, как в первоначальной версии, а ранение ноги). А потом Матвеев решился попробовать себя в качестве режиссера. И снял «Цыгана» по повести Анатолия Калинина, где сам сыграл главного героя - цыгана Будулая, влюбляющегося в русскую женщину Клавдию. Фильм был невероятно успешен - его посмотрело почти 38 миллионов зрителей (потом, правда, его заслонила другая экранизация книги, с Михаем Волонтиром). А дилогия «Любовь земная» и «Судьба» оказалась еще популярнее - фильмы посмотрели, соответственно, 50 и 57 миллионов зрителей!

Режиссер-постановщик Евгений Матвеев во время съемок фильма "Судьба", 1976 г. Фото Рафика Гафурова /Фотохроника ТАСС/.

Матвеев не пропал даже в 90-е, когда развалились и кинопроизводство, и кинопрокат: снял трилогию «Любить по-русски», которую многие зрители очень полюбили (ее смотрели в основном на видеокассетах). Он вспоминал, что после премьеры первого фильма в 1995 году ему пошли письма, в которые люди вкладывали деньги, совсем небольшие суммы - просили снять продолжение…

«ЛЕОНИД ИЛЬИЧ ГРОЗЕН В ГНЕВЕ»

На творческих встречах Матвееву постоянно задавали вопрос: «Зачем вы играли Брежнева?» (А он сыграл его в фильме Юрия Озерова «Солдаты свободы», вышедшем в 1976 году, когда Леонид Ильич был жив - хотя и не сказать, что здоров). Ему припоминали это часто - в том числе на перестроечном съезде народных депутатов. В одной статье о Матвееве только эта роль и была упомянута, причем с названием фильма ошиблись - написали, что он изображал генсека в «Освобождении» того же Озерова…

Роль Брежнева в фильме "Солдаты свободы". Фото: kino-teatr.ru

А дело было так. Озеров встретил Матвеева в мосфильмовском буфете и радостно сообщил: «Поздравляю! Ты утвержден на роль Леонида Ильича в моем фильме!» Матвеев сперва решил, что коллега шутит - но тут же вспомнил, что Озеров человек солидный и к розыгрышам не склонен. Первая же мысль, которая мелькнула у него в голове: «сыграю — меня же потом будет лягать каждый, кому не лень: обвинят в том, что я «обслуживаю» Кремль». К тому же, когда Матвеев получил сценарий, выяснилось, что роль - совсем небольшая, можно сказать, символическая, ему как актеру будет негде развернуться.

С этими соображениями он дошел сначала до гендиректора «Мосфильма» Николая Сизова, потом - до фактического министра кинематографии Филиппа Ермаша. Последний сообщил Матвееву, что он утвержден на роль лично М.А. Сусловым, и отказ принят не будет. Когда Матвеев спросил, изображать ли ему перед камерой мягкое южное «г», имитируя говор Леонида Ильича, Ермаш сперва расхохотался, а потом связал актера с личным помощником генсека.

Тот рассказал про Брежнева: «Он добрый! Поверьте, очень добрый человек. Это и есть главная черта его характера». А проявляется доброта «пожалуй, в сентиментальности, острой чувствительности». При этом в гневе Брежнев бывает весьма грозен. Также выяснилось, что генсек обожает стихи Есенина и творческий беспорядок - уборщице запрещается перекладывать вещи с места на место в его рабочем кабинете…

Помощник был столь любезен, что даже организовал для Матвеева экскурсию по этому самому кабинету. Матвеева поразило, что тот оказался вовсе не огромным и не роскошным - большие киноначальники обустраивали себе кабинеты куда пышнее. На столе лежали бумаги, а еще почему-то - подшипники и куски руды. В приемной стояли два телевизора, цветной и черно-белый, причем цветной, как выяснилось, не работал - «барахлил». Матвеев потом писал в мемуарах: «Ничего себе, — подумал я, — и тут, значит, барахлит!..»

Конечно, Матвеев Брежнева сыграл. И, конечно, как и предполагал, получил за это ушат грязи от коллег. В тот момент он и подумать не мог, что сыграет Леонида Ильича вновь - через 15 лет, в перестроечном триллере «Клан». Там генсек был уже старым и дряхлым, но склонным к гневливости. Увы - эту картину сейчас почти никто не помнит, а на этот раз роль Матвееву очень нравилась…