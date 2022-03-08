McDonald's приостанавливает работу в России: окажутся ли на улице 62 тысячи сотрудников

Сегодня McDonald's в России – это 850 ресторанов по всей стране и 24 млрд рублей налогов в год. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новости об «уходах», «приостановках работы» и «прекращениях поставок» мы уже встречаем зевотой. Но 8 марта нас ждало два «подарка», которые неприятно удивили даже после всего пережитого и услышанного. Сначала косметическая компания L’Oreal объявила о приостановке работы в России. Случилось это вечером, после окончания торгового дня - захлопывать дверь перед толпами ломящихся за подарками российских мужиков компания прагматично не стала.

А следом с подобным заявлением выступила компания McDonald's. И это еще печальнее. Все-таки «макдак» - это уже часть нашей истории. Которая началась 31 января 1990 с легендарных очередей в первый ресторан американской сети, открывшийся на Пушкинской площади в Москве. Даже не гамбургеры с биг-маками – обертки от них советские и постсоветские дети передавали, продавали друг другу как сувенир.

Во время открытия первого в СССР ресторана "Макдоналдс" на Пушкинской площади, 1990 г. Фото Олега Булдакова (Фотохроника ТАСС)

Сегодня McDonald's – это 850 ресторанов по всей стране и 24 млрд рублей налогов в год. Не говоря уже о целой «сопутствующей» индустрии, которая кормит сотни тысяч человек: кто-то же должен создавать, продавать, доставлять им сахар, мясо и прочие ингредиенты.

И что же, на этом всё? Давайте прочитаем выдержки из письма гендиректора McDonald’s Криса Кемпчински, которое он отправил сотрудникам компании 8 марта:

- McDonald's в России – это 62000 работников, которые вложили душу и сердце в наш бренд. Мы работаем с сотнями российских поставщиков и партнеров, которые производят продукты для нашего меню. И каждый день мы обслуживаем миллионы российских клиентов, которые рассчитывают на McDonald’s. В то же время мы не можем игнорировать происходящее в Украине. Поэтому McDonald’s принял решение временно закрыть все наши рестораны в России и приостановить все операции на рынке. Заработная плата для всех сотрудников McDonald’s в России будет сохранена.

Так что пока это действительно не уход - если верить официальным формулировкам, это приостановка. Да, многие были бы рады проводить «макдак» навсегда. McDonald’s многие не любят. Его критикуют и порой требуют выгнать из страны. Но все-таки в начале 90-х именно эти желто-красные ресторанчики для многих стали символом падения «железного занавеса». А еще это одна из старейших иностранных компаний на нашем рынке, за плечами которой три десятка лет успешной работы в России. Будет жаль, если все это полетит в помойку, словно обертка от биг-мака.