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Политика8 марта 2022 21:01

Военная спецоперация на Украине 9 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 марта 2022 года
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО

Фото: Александр КОЦ

Минобороны России заявило о неспособности украинской стороны обеспечить функционирование гуманитарных коридоров из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

Пока удается эвакуировать лишь иностранных граждан, чьи митинги создают неприглядную для Киева картину в СМИ. 8 марта 35 эвакуационных автобусов с представителями Красного креста и медиками выехали в Сумы из Полтавской области, откуда забрали студентов-иностранцев.

Собственные же граждане Украины остаются заложниками боевиков из нацбатов, контролирующих города. Тем не менее, российская сторона объявляет с 10 утра 9 марта режим тишины и откроем гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Информацию о них направили вице-премьеру Украины Ирине Верещук.

В ООН раскритиковали запрет Киева на эвакуацию беженцев в Россию. Представитель ООН заявил о необходимости обеспечить украинским беженцам возможность эвакуироваться в ту страну, куда они хотят.

С начала спецоперации на Украине неизвестно, где в действительности находится президент страны Владимир Зеленский. Выдвигается несколько версий на этот счет. "Комсомольская правда" разобрала очередной фейк от первого лица Украины.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00:44 США работают с Украиной над тем, чтобы не допустить попадания к российским силам материалов биологических исследований, заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд.

00:01 Российская сторона с 10:00 9 марта объявляет режим тишины и обеспечит гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя

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