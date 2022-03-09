Алексей Нечаев: Эти санкции - блицкгриг Запада против России. Но подождите нас хоронить

Такие очереди москвичи выстаивали еще 5 лет назад - во время открытия в столице иностранных брендовых магазинов. Теперь эти магазины уходят один за другим. Что взамен? Зависит от нас. Фото: REUTERS

КРИЗИС БУДЕТ ПОХОЖ НА 1989 - 1991 ГОДЫ

- Какое на данную минуту состояние российской экономики?

- По ней нанесен очень мощный удар. Похоже, пока правительство не видит истинный размер возможных разрушений. Мы помним 1998-й, 2008-й, 2014-й. Но сейчас это скорее «матрешка», когда один кризис спрятан в другом, другой кризис - в третьем. Это похоже уже на 1989 - 1991 годы, когда обрушился сам уклад предыдущей жизни.

- А потом и страна.

- Страна - во вторую очередь. Сначала обрушился экономический, политический порядок, общественный договор. И потом уже рухнуло государство, когда никто из граждан его не поддержал. Как и в 1917 году, власть слиняла за три дня.

И сегодня удар очень мощный.

В каком-то смысле - это попытка блицкрига Запада против России в области экономики. Я двадцать с лишним лет выстраивал компанию с нуля, которая стала лидером отрасли и работает в 40 странах мира. И знаю: если хочешь делать конкурентный продукт, какой-нибудь самый простой крем - это сотни, иногда несколько сотен ингредиентов, элементов упаковки, красителей. Собирается это со всего мира, и соорудить логистические, производственные, технологические цепочки - большое мастерство. Сейчас все эти связи разорваны, так как в России очень многое завязано на коллективный Запад - Европу, Японию, Южную Корею, Штаты. Запасы сырья, комплектующих у хороших предприятий на два, три, четыре месяца. Сейчас начинается ажиотажный спрос. Мы видим, как хорошие, ходовые товары очень быстро разбираются в магазинах. Через несколько месяцев не останется ни сырья, ни комплектующих. Нет формул.

Бизнесмен и политик Алексей Нечаев в студии Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM). Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Чем это угрожает?

- Остановится производство, остановятся продажи. Не станет рабочих мест в производстве, следовательно, не станет их и в торговле.

- А если быстро переориентироваться на Китай и другие азиатские страны?

- В воображении переориентироваться, конечно, можно. Но придется переделать формулу продукта под другое сырье. По уму, на это нужно несколько месяцев. У сырья много нюансов. Мы однажды заказали партию 150 тысяч упаковок соли для ванн у нового поставщика, и через какое-то время его прекрасные образцы, которые должны быть определенного голубого цвета, окрасились в десять цветов.

То есть ты берешь нового поставщика, а что он тебе привезет - не знаешь. Но отвечаешь за качество перед потребителем.

- Но с другой стороны, - освобождаются даже не новые ниши, а целые поля для бизнеса.

- Да. Но вот пример. ИКЕА уходит. Для наших мебельщиков, казалось бы, появляется шанс. А мебельщики мне пишут: у нас кожа из Италии, красители из Германии. Где мы их будем брать? В Китае другая кожа, другие красители. Это очень нелегко.

- Правительство знает об этой проблеме?

- А многие в правительстве создавали хоть какие-то производства?! Вот в парламенте выступили депутаты-эсеры... Говорят: давайте цены заморозим. Наценка не выше 5%. Я им отвечаю: ребята, будут новые поставщики, а значит, новые цены. При новом курсе доллара, евро, юаня будет рост себестоимости. Иначе никто производить не будет. Люди, которые никогда ничего не делали, живут в своем воображении. Мы такой кризис проходили в 1991 году. Тогда потребовалось несколько лет, чтобы советская плановая экономика «пересобралась» в рыночную. Ушло два-три года, чтобы построить эти цепочки. Сейчас все будут действовать быстрее. Поэтому настоящая сила спецоперации - наши маркетологи, наши закупщики. Это герои труда. Если они за два-три месяца прочертят в этом другом складывающемся мире новые цепочки поставок, придет сырье, в том числе из России, придут комплектующие, станет легче.

ЛЮДИ ХОТЯТ РЫБУ, НО ПРИДЕТСЯ БРАТЬ УДОЧКИ

- Что будет с ценами?

- Один производитель мне говорит: мы будем вынуждены поднимать цены. Я говорю: зачем? Вы же можете рынок захватить. Они говорят: а зачем нам рынок? У нас товар кончится через три месяца. Если мы цены поднимем, нам хотя бы хватит месяцев на пять, мы за это время новый сделаем. В этом смысле стратегия подъема цен - это возможность тебе привезти новое сырье и комплектующие, чтобы произвести новую партию товара, которую ты потом продашь. То есть поднимать цены будут все, кто хоть что-то производит.

- В электричках люди все чаще говорят об увольнениях. Бизнес освобождается от балласта?

- Не от балласта. Можно подстригать ногти, а можно резать уже кожу и даже кости. Производство, торговля в России в отличие от государственных структур не избалованы балластом. Безработица будет расти какое-то время. Помните, как в 1990-е годы бабушки у метро продавали сигареты? Это может произойти и сейчас. Потому что государство не сможет раздать деньги всем. Говорят: у нас триллион профицита, давайте раздадим его людям. Но дело в том, что этого триллиона профицита в бюджете уже нет. Так как НДС (налог на добавленную стоимость. - Ред.) с импорта уйдет. Будут сокращения рабочих мест, сократится и подоходный налог. В любом случае раздавать - не выход. Люди сейчас хотят рыбу, но придется брать удочки и эту рыбу самим находить. Поэтому сейчас очень важны маркетплейсы - площадки, где любой может свой товар выставить для продажи - старый шкаф или старое платье вывесить.

- Напоминает блошиные рынки у метро в начале тех же 1990-х.

- Что ж, пусть так и будет. Сейчас, чтобы торговать на рынке, надо чуть ли не ежедневно платить хозяевам рынка. Надо снять все выплаты. Нас должны волновать судьба хозяев рынков или возможность людей хоть как-то заработать?

- Правительство уже предложило пакет экономических мер. Что оно там придумало?

- Я опасался, что правительство скажет: мы предлагаем беспрецедентные меры поддержки. Мы, дескать, нашли решение. Но в правительстве сейчас адекватные люди. Они говорят: мы предлагаем первый пакет решений, дальше мы готовим второй, третий. В первом содержится то, что уже давно готовилось и обсуждалось. Что очень хорошо проработано. Но он похож не на крепкий удар кулаком, а скорее на растопыренную ладошку.

Политический обозреватель «КП» Владимир Ворсобин. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Полумеры?

- Скорее точечные - не по главным вопросам. Разрешили, например, продавать золотые монеты, слитки без выплаты НДС при покупке и продаже. Была большая дискуссия, у правительства спрашивают: вы считаете, что сейчас для страны это главное? Может, это не самое главное, - отвечают, - но это у нас готово.

«Так вы для олигархов это делаете?» - спорят с правительством депутаты. Да при чем здесь олигархи?! У многих людей есть 200 долларов, 500 долларов.

- Я бы тоже, кстати, подумал, что отмена налога на золото - для олигархов.

- У меня есть знакомый, который каждые три месяца покупает золотую монетку - рубль и откладывает. Мы лет восемь назад смеялись: зачем ты так делаешь? Это мера реально для самых разных людей. Не самая приоритетная мера, но так как она была подготовлена, ее быстро запустили.

Сегодня в пакете, который мы рассматривали, были в основном такие быстрые решения. Часть из них опирается еще на 2020 год, когда началась пандемия.

НУЖЕН НОВЫЙ НЭП

- Каких идей не хватает сейчас правительству?

- Надо снижать налоговую нагрузку на бизнес. Соцстрах, налог на зарплату, то, что предприятие платит сверху 30% за каждого рабочего. Скоро не будет рабочих мест. Поэтому лучше снизить этот налог. Правительство сомневается. Мол, такое, дай бог, в третий пакет экономических мер войдет. Или возьмем НДС. В ряде стран, например в Китае, НДС снижают с 17% до 13% для целого ряда предприятий. У нас в России НДС планируют убрать только с одной отрасли. Почему с других не убрать? Для IT-отрасли налог в 30% снизили до 3%. И IT зажило. Но почему только IT?

- То есть правительство пока в нерешительности?

- Скорее в инерции. Мало недели для того, чтобы все понять. Мы же находимся не только в тумане войны, но и в тумане экономического блицкрига, который нам устраивает Запад. Мы не знаем, сколько из наших золотовалютных резервов (ЗВР) осталось. Последние данные были полгода назад.

- Говорили, что эта операция планировалась давно. А почему в этом случае эти золотовалютные запасы не вернули? Кремль не думал, что их могут вообще арестовать? Все-таки треть наших резервов осталась у противника.

- Я меньше всего хотел бы комментировать, что думали те люди. Есть много комментаторов, экспертов, которые понимают в событиях и в Казахстане, и в пандемии. Давайте их спросим. Но сегодня на вопрос одного из наших коллег, какой объем резервов под угрозой, человек, который имеет доступ к секретным документам, открыто сказал: давайте чуть-чуть помедлим с этой информацией. Чуть позже мы ее сообщим. Эти данные есть. Я так понимаю, что эти данные лучше, чем пишет пресса.

- Экономисты, еще не потерявшие оптимизм, надеются, что этот кризис наконец-то сделает нашу экономику конкурентоспособной... Что впереди НЭП без олигархического госкапитализма. Что скоро восторжествует живая экономика...

- Про НЭП абсолютно верно. Если останется старая модель - импорт в обмен на нашу нефть, будет очень трудно. Повторюсь, люди, которые пересоберут эти цепочки добавленной стоимости, цепочки поставок, - настоящие герои России. Это сотни тысяч людей - производственников, химиков, ученых.

Но этот вызов надо принять. Да, уходит Scania, но может ли КамАЗ, может ли ГАЗ занять эту долю рынка? Тебе его не дарят. Если ты сейчас не сможешь наладить выпуск своих автомобилей, ты этот рынок не займешь. И сам рынок сжимается от давления.

Сейчас все на кону! И я бы не размазывал такие розовые сопли надежды, что мы всех победим. Потому что легко быть экономистом, если ты ничего не производил никогда в России.

- Мы выбирались из многих передряг. Вот только в иных условиях. В 1991 году, например, нам многие помогали. Мы были включены в общую экономику. Теперь мы - в окружении врагов, которые делают все, чтобы мы из этой ямы не выбрались.

- Давайте будем есть слона по частям. Глаза боятся, а руки делают. Нам надо выжить. В 1991 году мы выжили. Этот опыт у нас есть. Все-таки остались Бразилия, Мексика, целый ряд стран Латинской Америки (которые не присоединились к санкциям против России. - Ред.). Пока мы не видим до конца позицию Индии. Есть Китай, есть Юго-Восточная Азия - Таиланд, Вьетнам. Подождите нас хоронить.