Украина превратилась в полигон для биологических исследований США

В Минобороны России подтвердили информацию о том, что в ряде украинских городов велись работы с крайне опасными вирусами. Фото: Shutterstock

В понедельник представители Минобороны России подтвердили информацию о том, что в ряде украинских городов, в частности, в Харькове и Одессе, на деньги США и под руководством американцев велись работы с крайне опасными вирусами, в частности, с чумой и сибирской язвой, 24 февраля работы в этих лабораториях экстренно были свернуты, материалы в авральном порядке уничтожались, в том числе и документы по запрещенным разработкам. НО уничтожить, похоже, успели не все.

Радио «Комсомольская правда» обратилась к Игорю Никулину, бывшему член комиссии ООН по разоружению и экс-советнику Генерального секретаря ООН.

- Игорь Викторович, биологическое оружие на Украине и в Грузии, действительно, создавалось – и было направлено, похоже, против нас – но и против самих украинцев?

- В общем, да. Украина превратилась в полигон для биологических исследований Соединенных Штатов Америки.

- То есть, и против нее же самой?

- Они не являются давно уже самостоятельным государством. И как государство, оккупированное западными «кураторами», стали полигоном для всевозможных экспериментов, не только биологических.

- В чем это выражалось?

- Начиная с 2014 года, после победы на майдане, колониальная администрация на Украине упразднила Санэпиднадзор. То есть фактически сейчас никакой службы, которая борется с эпидемическими заболеваниями, на Украине нет. С такой «оптимизацией» и результат соответствующий. Спонсируемая американцами программа называется «Снижение биологической угрозы». Но в результате ее действий количество различных инфекций, вспышек превысило в десятки раз.

- Назывались штаммы холеры, сибирской язвы. Это все сейчас уничтожено? И дождемся ли мы от американцев каких-то сведений?

- Скорее всего, они сделают вид, что не услышали. В принципе, они уже ответили. Байден грозится запретить покупать российскую нефть. Надеюсь, это касается только Соединенных Штатов Америки.

- Пускай.

- Да, мы-то не против, пускай. Это называется назло бабушке уши отморожу.

- По двум лабораториям, в Киеве и в Одессе, были сведения, что громадные деньги вложены, новейшее оборудование, подземные корпуса. На это работали и официальные киевские институты.

- Конечно, там лаборатории 3-4-го класса опасности, с подземными этажами, с камерами герметичными, с отрицательным давлением, чтобы ничего не вырвалось наружу. С особо опасными патогенами работают именно в таких условиях, и стоят такие лаборатории десятки, сотни миллионов долларов.

- А Грузия?

- Думаю, что с Грузией разговор впереди. Я два года назад делал специальный доклад на эту тему в антитеррористическом комитете при ОДКБ. И там как раз ставился вопрос. До этого вообще никто не хотел слушать об этих угрозах, все хотели американские деньги получить. Но ведь такие же лаборатории, они не только в Грузии и на Украине. А Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан?

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