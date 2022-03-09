Последние новости о ситуации вокруг Украины на 9 марта 2022 года: Беженцам с Украины и Донбасса окажут медпомощь в России

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НАТОвцы боятся востока

Генеральный секретарь северо-атлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО обязано сделать все возможное, чтобы обострение на Украине ограничилось территорией этой страны. Ну то есть в сотый раз подтвердил, что войска блока будут дрожать от весенних прохладных ночей по границам незалежной, но на восток не выдвинутся ни на йоту.

Зеленский дал слабину?

В своем очередном видеообращении к народу Владимир Зеленский намекнул, что он, в общем, не прочь вести диалог с Россией и по признанию Крыма, и относительно республик Донбасса. Шестой президент Украины будто бы готов искать некие компромиссы в данных вопросах. Ему показалось, что сейчас главное — понять, «как люди там будут жить дальше». А для кого-то сейчас главное — выжить...

Киеву привет из Чечни

Руководитель Чеченской республики в одном из телеграм-каналов рассказал, что есть у него идея: посетить с дружественным визитом украинскую столицу. А если конкретизировать цель - то принять личное участие в спецоперации по демилитаризации Украины. Ну а что, на Днепре красиво, скоро каштаны зацветут...

Просьбы о бесполетной зоне

Представители внешнеполитической элиты США обратились к властям страны с требованием ввести над Украиной «ограниченную» бесполетную зону. С таким обращением к нынешней администрации выступили бывшие сотрудники Пентагона и Госдепа. Целью называют «защиту гуманитарных коридоров, которые были согласованы в ходе переговоров между российскими и украинскими чиновниками». В Белом доме ответили, что на призыв не поддадутся: введение бесполетных зон над Украиной в какой-либо форме чревато прямым столкновением с ВС РФ.

Медпомощь жителям Донбасса

Беженцам с Украины и Донбасса окажут бесплатную медпомощь на территории России. Постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин. Людям предоставят первичную медико-санитарную помощь, вакцинацию и бесплатные лекарства по рецептам. А также высокотехнологичную помощь, если она является неотложной.

Ротару бежит — все бегут!

На участке украинско-молдавской границы у города Могилев-Подольском задержали группу, стремившуюся тайно пересечь границу. Там оказалось восемь украинцев призывного возраста и бойкий молдованин, который на лодке пытался переправить их на свой берег. Среди задержанных оказались Руслан и Анатолий Евдокименко – сын и внук певицы Софии Ротару. С песней не весело шагать по просторам...

Беженцы как дойная корова

На фоне того, что мэры украинских городов получили приказ не допускать эвакуацию своих жителей на территорию России, все больше начинает напоминать гуманитарную катастрофу ситуация на западных рубежах незалежной. По данным российского Минобороны, сотрудники украинской погранслужбы за беспрепятственное пересечение границы требуют от 1.5 до 5 тысяч долларов с сограждан, желающих не иметь проблем при расставании с дорогой родиной.

Туляки помогают харьковчанам

Через погранпункт в Белгородской области в Харьковскую область под российским конвоем была доставлена партия гуманитарного груза. Его вес - свыше 120 тонн. Груз, собранный в Тульской области, включает в себя самое необходимое: продукты питания, бутилированную питьевую воду, медикаменты, одежду, спальные принадлежности. Адресаты — женщины и дети. Тула помнит.

За Тину лягут в тину

Следственный комитет России намерен возбудить дело против тех прокуроров Украины, которые заявляли об уголовном преследовании ряда российских деятелей культуры. В частности, в Киеве сообщали об уголовном преследовании в отношении режиссера Никиты Михалкова, певцов Олега Газманова и Николая Баскова, телеведущей и медиа-менеджера Тины Канделаки. Ваше сердце под прицелом.

Лидеры России и Израиля обсудили Украину

Вечером во вторник, 8 марта, Владимир Путин поговорил по телефону с израильским коллегой Нафтали Беннетом. Российский президент подробно рассказал об итогах третьего раунда российско-украинских переговоров, состоявшихся накануне в Белоруссии и о ходе спецоперации на Украине.