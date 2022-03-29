Карта спецоперации России на Украине: данные Минобороны на 29 марта 2022 года

Фото: Александр КОЦ

По данным Сергея Шойгу, после месяца проведения спецоперации, военно-морские силы Украины перестали существовать, ВВС и системы ПВО незаледжной «почти уничтожены». Начата переброска сил с Киевского направления на Донбас, с чтобы подавить сопротивление блокированных там группировок ВСУ и нацбатов.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В ходе спецоперации за последние две недели уничтожено более 600 иностранных наемников и более полутысячи из них спешно покинули Украину.

С начала спецоперации поражены 123 самолета и 74 вертолета ВВС Украины, сбиты 311 беспилотников, уничтожены 1738 танков и других бронемашщин, 181 установка реактивных систем залпового ооня, 726 орудий полевой артиллелрии и минометов, 1592 единиц специальной автотехники.

Клевань — уничтожена крупная база ГСМ

Харьков — удары по Чугуевской группировке ВСУ

Николаев — удары по позициям ВСУ на окраинах

Ивановка — освобождена войсками ЛНР

Новосадовое — освобождено войсками ЛНР

Новоселовка — бои на окраинах

Долина — бои на окраинах

Мариуполь — уничтожение расчлененной в районе «Азовстали» группировки

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 29 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

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