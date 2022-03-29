В Верховную раду поступил законопроект о запрете Русской православной церкви на Украине

Июль 2016 г. Верующие во время крестного хода, организованного Украинской православной церковью Московского патриархата. Фото: Zeus/TASS

Пока российская и украинская делегация пытаются найти путь к миру, зачастую, наощупь, в ходе очень сложных переговоров, становится все более ясно, что нынешней Украине мир совершенно не нужен. Более того, процесс дерусификации Незалежной лишь набирает все большие обороты. В Верховную раду Украины (парламент страны) поступил законопроект о полном запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на Украине. Законопроект предусматривает также изъятие всей недвижимости и всего иного имущества РПЦ.

Стоит понимать, что под РПЦ на Украине понимают Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП). Кроме нее, на Украине продолжают действовать раскольничьи Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и организованная после получения томоса из Константинопольского патриархата Православная церковь Украины (ПЦУ или по другой версии СЦУ – Святая церковь Украины).

До сих пор большинство монастырей и приходов в Незалежной и самые главные святыни и Лавры находились у УПЦ МП. И раскольники точили зуб и на приходы, и на те же Лавры. Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий не поддавался ни на шантаж, ни на угрозы, хотя за прошедшие годы случаи насильственного захвата храмов в Незалежной исчислялись десятками, если не сотнями. Последний такой случай произошел буквально на днях, когда боевики так называемой территориальной обороны избили и похитили настоятеля храма в городе Смела Черкасской области прямо во время службы. Дальнейшая судьбы священника неизвестна, а прихожане, которые попытались защитить батюшку теперь лечат полученные от боевиков-"патриотов" травмы.

Киево-Печерская лавра Украинской православной церкви (Московского патриархата). Фото: Zeus/TACC

Что ждет конфессию и священников в случае принятия закона? После того, как его подпишет Зеленский, и он вступит в силу, вся собственность церкви и ее руководства в течение 48 часов будет национализирована. Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская Лавры перейдут в собственность государства, но там не задержатся, а будут переданы ПЦУ. Религиозным общинам поставят ультиматум – они смогут сохранить свое имущество, если в течение 14 суток изменят свою подчиненность и перейдут в другие конфессии. Что же касается священников, то ими персонально займутся сотрудники Службы безопасности. И, скорее всего, многие из них получат тюремные сроки за то, что несли слово Божье в народные массы, а не восхваляли установившийся после победы Майдана режим.

Безусловно, с одной стороны, у тех, кто подготовил этот законопроект и стоящих за ними, слюнки текут на сокровища, собиравшиеся Церковью веками. Но гораздо более важным является то обстоятельство что Церковь была неким сдерживающим фактором, который не позволял украинской пастве окончательно оскотиниваться. В то время, когда глава ПЦУ Епифаний и видные деятели УПЦ КП призывали "убивать москалей", РПЦ выступала с позиций необходимости быстрейшего достижения мира.

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Фото: EPA/TACC

- РПЦ призвана сегодня, несмотря на очень негативный контекст политический, сохранять духовное единство нашего народа, - заявил в середине марта патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и пояснил. - Русского и украинского народов, как единого народа, вышедшего из киевской купели крещения.

- Верующий человек не может принимать вместо своей веры идеологию превосходства одних наций над другими, - сегодня заявил РИА Новости зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. - Поэтому вера в Бога поможет исцелить национализм на Украине.

А вот этого – "исцелить национализм на Украине" – путем ли денацификации силой оружия или посредством веры в Бога в Киеве постараются не допустить ни в коем случае. Потому что он остался их единственной основой.

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