Последние новости о ситуации вокруг Украины на 30 марта 2022 года: Киев обещал отказаться от НАТО, Москва делает «два шага навстречу», Макрона беспокоит необходимость платить за газ рублями

Уничтоженное в ходе боев здание в Мариуполе. Фото: REUTERS

Киев без баз и союзов

«Киев отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая Россию». Это предложения, которые украинская сторона выдвинула на переговорах с Россией в Стамбуле во вторник.

Глава российской делегации Владимир Мединский отдельно подчеркнул, что это «не положения договора, а предложения Украины, которые мы считаем конструктивным шагом». Они будут рассмотрены Москвой.

Шаги Москвы

Россия со своей стороны делает «два шага по деэскалации конфликта навстречу», сообщил Мединский.

Замминистра обороны Фомин, принимавший участие в переговорах заявил, что "принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении».

- Исходим из того, что в Киеве будут приняты основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей работы, — подчеркнул представитель Минобороны РФ.

При этом Владимир Мединский пояснил, что деэскалация на направлениях Киева и Чернигова не означает прекращения огня.

Освободим и защитим

Член международного комитета Совета Федерации, Сергей Цеков заявил, что Российская Федерация не оставит освобожденные от националистов территории без надежной поддержки. «Освобожденные территории Украины будут надежно защищены, - сообщил сенатор от Крыма, - Никто не уйдет, не обеспечив защиту населения, проживающего на этих территориях».

Звонок Макрона

Французский лидер в очередной раз позвонил российскому коллеге (почему то большая часть звонков из Парижа совершается в вечернее время). Макрон в разговоре с Путиным беспокоился об оплате газа рублями и акцентировал внимание на «гуманитарной катастрофе» в Мариуполе.

Кто страшнее для Америки?

В Америке считают Россию «острой угрозой мировому порядку», а вот КНР - «важным стратегическим конкурентом и вызовом США» Это следует из пояснений оборонного ведомства Соединенных Штатов по новой Стратегии нацобороны. «Пентагон будет действовать безотлагательно, чтобы укреплять сдерживание, при этом КНР является нашим наиболее важным стратегическим конкурентом и основным вызовом», - подчеркнули в министерстве.

Баварцы боятся буквы Z

Власти Баварии и Нижней Саксонии приняли решение ввести уголовную ответственность за использование в общественных местах буквы Z. Напомним, эта буква латинского алфавита стала настоящим символом российской спецоперации на Украине. « Z как таковая не запрещена, но ее использование может в отдельных случаях означать одобрение действий России», – поясняют свои действия в руководстве этих сытых и довольных жизнью земель ФРГ.

3,9 миллиона беженцев

После начала спецоперации на Донбассе и Украине эти территории покинули, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, более 3,9 млн человек. Большая часть ринулась в страны Евросоюза. Главы МВД Германии и Польши Нэнси Фезер и Мариуш Каминский совместно обратились в Еврокомиссию, умоляя пересмотреть распределение беженцев по странам. И срочно выделить Берлину и Варшаве дополнительную финансовую помощь.

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