Военная спецоперация на Украине 30 марта 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

На Украине больше месяца длится российская военная спецоперация. Как объявлял российский президент Владимир Путин, решение о проведении спецоперации стало ответом на обращение глав ЛНР и ДНР. Москва не намерена заниматься оккупацией Украины, РФ намерена провести демилитаризацию, объяснял российский лидер. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 марта 2022 года.

Пока российская и украинская делегация пытаются найти путь к миру, в Верховную раду Украины поступил законопроект о полном запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на территории Незалежной. Законопроект предусматривает также изъятие всей недвижимости и всего иного имущества РПЦ.

Завершился первый день переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле. Перед раундом была проведена короткая встреча сторон в закрытом формате. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что переговоры приведут к установлению мира.

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден, французский лидер Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и итальянский премьер Марио Драги договорились о дальнейшей поддержке Украины. Также политики поддержали российско-украинские переговоры.