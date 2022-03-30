Боевой дозор старшего лейтенанта Сигулина уничтожил пять замаскированных расчетов

Фото: Александр КОЦ

Минобороны России передала «Комсомолке» свежие наградные листы на военнослужащих, что заслужили в бою государственные награды. Судя по этим сообщениям, украинские националисты отчаянно пытаются освоить диверсионную войну. Нападения готовят у лесных дорог по которым российские военнослужащие доставляют в украинские города гуманитарную помощь и медикаменты.

Еще от древних охотников пошло выражение «не рой яму другому, сам в нее попадешь». Рыли ямы с кольями для ловли зверя, хорошо маскировали, а потом сами в них и попадали.

Тактику украинских диверсантов российские военнослужащие хорошо изучили. А потому ведут дозор по всем правилам военной науки, используя при этом и охотничьи навыки. Из вырытых ям выбираются единицы неонацистов: только с высоко поднятыми руками и без оружия.

«В двух шеренгах сила, в трех полторы силы: передняя рвет, вторая валит, третья довершает», - говорил легендарный русский полководец Александр Суворов. А еще учил своих командиров так: «Не употребляйте команды «стой». А в сражении: «нападай», «руби», «коли», «ура», «барабаны», «музыка»».

К словам генералиссимуса стоит прислушиваться. Он не проиграл ни одного сражения.

ЗАШЕЛ В ТЫЛ ДИВЕРСАНТАМ

Старший сержант Артур Жуков

Фото: Министерство обороны РФ

«Отделением под руководством старшего сержанта Артура Жукова, в ходе выполнения боевой задачи по обеспечению безопасности продвижения главных сил мотострелковой бригады была обнаружена группа украинских националистов, пытавшихся установить взрывное устройство для подрыва моста через реку по маршруту следования колонны. Скрытно подобравшись к позициям диверсантов, отделение Артура Жукова внезапно атаковала врага. Благодаря четким, слаженным и уверенным действиям отделения все диверсанты были уничтожены.

Продвигаясь далее по маршруту, отделение попало под шквальный огонь из наблюдательного поста противника.

Проявляя профессионализм, самоотверженность и мужественно, Артур, под непрерывным огнем превосходящих сил националистов, грамотно руководил действиями своего отделения, в результате чего был уничтожен наблюдательный пост и находящиеся в нем семь националистов. Умелые действия старшего сержанта Жукова нарушили систему наблюдения националистов, а также обеспечили своевременное и безопасное продвижение главных сил бригады».

УБРАЛ С ПУТИ ТОННЫ ВЗРЫВЧАТКИ

Подполковник Сергей Чернявский

Фото: Министерство обороны РФ

«С первых дней проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик командир инженерно-саперного батальона подполковник Сергей Чернявский в целях обеспечения беспрепятственного прохождения российских войск по маршрутам следования руководил действиями инженерно-штурмового отделения по разминированию мостов и переправ. В ходе ведения инженерной разведки действующего железобетонного автомобильного моста Сергей лично обнаружил на нем, обезвредил и уничтожил сосредоточенный заряд взрывчатого вещества массой 600 кг в тротиловом эквиваленте, 7 осколочно-заградительных мин и 1 фугас. На следующий день инженерно-штурмовым отделением под руководством Сергея Чернявского была проведена инженерная разведка железнодорожного полотна и земляной дамбы через озеро, в результате чего был обнаружен сосредоточенный заряд массой взрывчатого вещества 500 кг в тротиловом эквиваленте, который был оперативно обезврежен и уничтожен. Кроме того, силами отделения было оперативно расчищено от колючей проволоки, противотанковых ежей и других малозаметных препятствий более 200 метров железнодорожного полотна.

Своими решительными, смелыми и профессиональными действиями, а также грамотным руководством подчиненными подполковник Сергей Чернявский обеспечил оперативное продвижение подразделений российских войск в район выполнения задач».

ЗАЩИТИЛ РАНЕНЫХ ТОВАРИЩЕЙ

Ефрейтор Дмитрий Каурдаков

Фото: Министерство обороны РФ

«Ефрейтор Дмитрий Каурдаков выполнял задачу по удержанию позиций от нападения националистов в районе одного из населенных пунктов в составе батальонно-тактической группы мотострелковой бригады. Находясь в оборудованном укрытии, ефрейтор Каурдаков, вел прицельный огонь по наступающим националистам. После очередного артиллерийского удара Дмитрий заметил, что часть военнослужащих получили осколочные ранения. Проявляя смелость и мужество, понимая, что промедление в сложившейся ситуации может стоить боевым товарищам жизни, не смотря на непрерывный обстрел националистов, ефрейтор Каурдаков, выбравшись из укрытия, дополз до раненых сослуживцев и на себе перетащил их в укрытие. Оказавшись защищенным от вражеского огня, Дмитрий оказал первую медицинскую помощь сослуживцам, после чего, сообщив о раненых по радиостанции, продолжил выполнение боевой задачи, уничтожая противника и защищая своих товарищей. Мужество и профессионализм ефрейтора Дмитрия Каурдакова позволили отразить нападение противника, а также минимизировать потери и сохранить жизни личного состава батальонно-тактической группы».

ПЛЕНИЛ ПЯТЬ РАСЧЕТОВ С РАКЕТАМИ

Старший лейтенант Дмитрий Сигулин

Фото: Министерство обороны РФ

«Группа российских военнослужащих под руководством командира роты, старшего лейтенанта Дмитрия Сигулина в ходе выполнения специальных задач по обеспечению безопасности передвижения российских колонн вскрыла огневые точки и тщательно замаскированные позиции националистов. Оценив обстановку, несмотря на многократно превосходящие силы противника, старший лейтенант Сигулин силами вверенной ему группы внезапно атаковал подразделения националистов, в результате чего было уничтожено три позиции с расчетами переносных зенитных ракетных комплексов и два расчета противотанковых управляемых ракет. Часть националистов, спасая свои жизни, сдались в плен российским военным.

Самоотверженные действия российских военных позволили продвинуться подразделениям группировки войск ВС РФ вглубь обороны и не понести потерь среди личного состава».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин провел на передовой награждение госнаградами военнослужащих, что проявили мужество и героизм при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

Торжественное мероприятие прошло на боевых позициях подразделений на Черниговском направлении. Лапин вручил бойцам «ордена Мужества», медаль «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством», «медаль Жукова» и лично поблагодарил их за мужество и героизм при освобождении населенных пунктов в Черниговской области.

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